Клиника в Каинды может рухнуть в любой момент. Аким пообещал новое здание

Здание в Каинды, где пациентов принимает группа семейных врачей, разваливается буквально на глазах. Крыша бежит, трубы протекают, стены покрыты трещинами шириной в несколько сантиметров, все помещения давно пропитались сыростью и плесенью. Фотографии плачевного состояния медицинского учреждения в социальной сети опубликовал Руслан Харизов.

- Разве так должна выглядеть больница? Больше похоже на место, где снимают постапокалиптический фильм. Это город Каинда (Кайынды), Чуйская область, Панфиловский район. Повторюсь, ГОРОД! Финансов нет? Ну, главное мэрию там отстроили, и мебель ничего такая внутри. А как социальные объекты, так никому они не нужны, - написал молодой человек.

Аким Панфиловского района Мелис Райымкулов подтвердил, что возмущения гражданина обоснованы. В интервью VB.KG он рассказал, что в этом году зданию исполняется 70 лет.

- Кажется, его построили в 1949 году. Здание очень старое и находится в плохом состоянии: протекает крыша, трубы неисправны. Но, мы как раз собираемся начать строительство нового здания. Сейчас, немного потеплеет и начнем строительство, - пообещал Райымкулов.

По его словам, уже готовы типовой проект и технико-экономическое обоснование, Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики предоставило финансирование.

- Всего у нас будет построено три таких здания. В Чалдоваре, Каинды и Вознесеновке. Строительство одного здания для группы семейных врачей обойдется в 14 млн сомов, - сказал аким.

Он пообещал, что жители Каинды получат новую поликлинику уже через 2-3 месяца.