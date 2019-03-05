Федерация кок-бору не подтверждает смерть своего игрока

Федерация кок-бору Кыргызстана не располагает информацией насчет смерти некого 28-летнего Авазбека Майрамбек уулу, который, по данным СМИ, во время игры упал головой на тай-казан. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой федерации.

По данным организации, за последние дни федерация не проводила никаких официальных игр, где произошел бы такой несчастный случай.

- Мы сейчас звонили в Ошский областной спортивный комитет, в котором также о произошедшем ничего не знают. Перед этим информацию проверяли по больницам. Никто ничего не знает. Не исключено, что в кок-бору играли обычные граждане. У них несчастных случаев бывает немало, - пояснили в федерации.

В министерстве здравоохранения, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, подтвердили, что действительно в Ошской больнице вчера умер Авазбек Майрамбек уулу.

- Он был доставлен с травмой головы в больницу в крайне тяжелом состоянии. 1 марта ему сделали операцию, а вчера он умер, - сообщили в Минздраве.

Напомним, в феврале текущего года руководители федерации кокпара (кок-бору) из 10 стран приняли правила игры, в которых отказались от тай-казана (металлический круг в игре кок-бору, - прим. ред.) и туши козла. Вместо него теперь будет использоваться муляж.

В свою очередь представители Международной федерации кок-бору заявили, что вводить новые правила – это внутреннее дело казахстанской Ассоциации кокпара. Сами же кыргызстанцы будут по прежнему играть с тай-казаном.

Возможно, с приходом нового президента федерации ситуация изменится.