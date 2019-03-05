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В Бишкеке рядом с филармонией толпа устроила драку

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке на аллее Молодежи, рядом с филармонией произошла массовая драка. Видеозапись была размещена в социальной сети Твиттер.

В пресс-службе ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что подробности инцидента выясняются. Пока неизвестны причина и участники потасовки.


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URL: https://www.vb.kg/377096
Теги:
ГУВД, драка, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Надоели драчуны
05.03.2019, 18:04

Да пусть там поубивают друг друга в этой драке. Мне абсолютно по барабану что они там сделают друг с другом.

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