В Бишкеке рядом с филармонией толпа устроила драку

Да пусть там поубивают друг друга в этой драке. Мне абсолютно по барабану что они там сделают друг с другом.
В Бишкеке на аллее Молодежи, рядом с филармонией произошла массовая драка. Видеозапись была размещена в социальной сети Твиттер.
В пресс-службе ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что подробности инцидента выясняются. Пока неизвестны причина и участники потасовки.
Решил погулять с девушкой возле филармонии, а тут массовая драка.— Китаевед (@akbarsadyrbekov) 5 марта 2019 г.
Люблю свой город. pic.twitter.com/v6HcI7ldU1