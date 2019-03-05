В Бишкеке рядом с филармонией толпа устроила драку

В Бишкеке на аллее Молодежи, рядом с филармонией произошла массовая драка. Видеозапись была размещена в социальной сети Твиттер.

В пресс-службе ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что подробности инцидента выясняются. Пока неизвестны причина и участники потасовки.