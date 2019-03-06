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Уже 10 месяцев депутат не выходит на работу, но исправно получает зарплату

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- Бакыт Стамов
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По словам Алмамбета Шыкмаматова, вопрос лишения мандата этого депутата обязательно должен быть решен на заседании комитета ЖК по регламенту

Судьба депутата Насыра Мусаева от фракции "Кыргызстан", который уже 10 месяцев не появляется в парламенте, безусловно должна быть решена на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился член вышеназванного комитета, депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, народных избранников для того и выбирают, чтобы они занимались законотворчеством и контролем их исполнения.

- Полностью согласен с критикой общественности, что Мусаев просто так получает зарплату. Насколько я помню, он только один раз появился в Жогорку Кенеше на своей присяге. У человека проблемы со здоровьем, и не хотелось бы на него давить. Да, он получил мандат, как хотел, но ему ведь нужно работать. Поэтому следовало бы ему самому как-то решить этот вопрос. В противном случае председателю комитета по регламенту нужно поднять этот вопрос, - сказал Шыкмаматов.

Отметим, ранее депутат Канатбек Исаев на пресс-конференции заявил, что фракция "Кыргызстан" пока не будет лишать мандата депутата Насыра Мусаева, который, по его словам, лечится в Алматы.

"Подождем, пока поправится. Если будет доказано, что он не может исполнять депутатские полномочия, тогда можно его лишить мандата", - отметил Исаев.

В апреле прошлого года Насыр Мусаев занял в парламенте место Жыргалбека Калмаматова, который скоропостижно скончался 2 января 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/377098
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, регламент, Канатбек Исаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Насыр Мусаев
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Комментарии
Гражданин
06.03.2019, 11:34

Наверно кто то хочет сесть на его место чтоб тоже просто так получать зарплату вот по этому подняли этот вопрос

+1
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Жалоба модератору
Спикеру ОПГ ЖК КР
06.03.2019, 12:02

Премиальные ежеквартально не забыли начислить????????? 

0
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Graff Vicker
06.03.2019, 12:03
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 13

Половину депов народ невыбирал

0
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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
06.03.2019, 12:06

Если человек болеет - он должен получать пособие по временной нетрудоспособности.  Размер этого пособия - очень маленький, с 11-го дня болезни он рассчитывается исходя из зарплаты в 5000 сом (!!!!). Таковы законы Кыргызстана. И пособие получает лишь тот, кто предоставит больничный лист.

Этот депутат получает ПОЛНУЮ зарплату в нарушение законов Кыргызстана. И с него надо взыскать всю сумму незаконно полученного дохода !

И надо наказать всех тех, кто выплачивал ему зарплату, а не пособие по временной нетрудоспособности.

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sas
06.03.2019, 12:29

не работа а СКАЗКА!!!

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Сэм
06.03.2019, 12:37

Это нормально,пользы от него нет,но и вреда не принёс абсолютно,фифти-фифти...

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Мнение
06.03.2019, 12:40

Читатель Вечерки

И надо наказать всех тех, кто выплачивал ему зарплату, а не пособие по временной нетрудоспособности.

Как всегда законы не распространяются на ЖК КР.

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32
06.03.2019, 12:57

Казнокрады, от него нет пользы, рот приклеен скотчем. 

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Болотбек
06.03.2019, 13:03

Хочет не хочет,но факт остается фактом.

Работодатель,то есть народ,должен видеть результаты труда работника,в данном случае депутата.

Гражданин

Наверно кто то хочет сесть на его место чтоб тоже просто так получать зарплату вот по этому подняли этот вопрос

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Гражданин
06.03.2019, 13:14

Болотбек

Хочет не хочет,но факт остается фактом.

Работодатель,то есть народ,должен видеть результаты труда работника,в данном случае депутата.

Гражданин

Наверно кто то хочет сесть на его место чтоб тоже просто так получать зарплату вот по этому подняли этот вопрос

где ты видел результаты депутата? Опять глючишь?

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зап/части для ТНВД -
06.03.2019, 13:31
Карма: +89
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 144
Минусов: 55
Комментариев: 193

Вернуть в кассу все зарплаты и оплатить больничный.

Вопрос решит Спикер ЖК

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Ден
06.03.2019, 13:34

Есть депутаты-рыбы, которые просто ходят в ЖК, бесполезные, а они чем лучше Мусаева? 80% жепутатов - не компетентные люди, которые не знают грамматику, зачем нам эти дармоеды? Народ, очнись!

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