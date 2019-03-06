Уже 10 месяцев депутат не выходит на работу, но исправно получает зарплату

По словам Алмамбета Шыкмаматова, вопрос лишения мандата этого депутата обязательно должен быть решен на заседании комитета ЖК по регламенту

Судьба депутата Насыра Мусаева от фракции "Кыргызстан", который уже 10 месяцев не появляется в парламенте, безусловно должна быть решена на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился член вышеназванного комитета, депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, народных избранников для того и выбирают, чтобы они занимались законотворчеством и контролем их исполнения.

- Полностью согласен с критикой общественности, что Мусаев просто так получает зарплату. Насколько я помню, он только один раз появился в Жогорку Кенеше на своей присяге. У человека проблемы со здоровьем, и не хотелось бы на него давить. Да, он получил мандат, как хотел, но ему ведь нужно работать. Поэтому следовало бы ему самому как-то решить этот вопрос. В противном случае председателю комитета по регламенту нужно поднять этот вопрос, - сказал Шыкмаматов.

Отметим, ранее депутат Канатбек Исаев на пресс-конференции заявил, что фракция "Кыргызстан" пока не будет лишать мандата депутата Насыра Мусаева, который, по его словам, лечится в Алматы.

"Подождем, пока поправится. Если будет доказано, что он не может исполнять депутатские полномочия, тогда можно его лишить мандата", - отметил Исаев.

В апреле прошлого года Насыр Мусаев занял в парламенте место Жыргалбека Калмаматова, который скоропостижно скончался 2 января 2018 года.