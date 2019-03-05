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Мелис Турганбаев начал кадровые перестановки в ГСИН

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- Елена Цой
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В Госслужбе исполнения наказаний произведены кадровые назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ 4 марта 2019 года подписал председатель ГСИН Мелис Турганбаев. Согласно приказа, подполковник Талай Бейшеналиев назначен на должность начальника Главного штаба ГСИН. Ранее он занимал должность начальника учреждения №45. На должность начальника отдела внутреннего аудита ГСИН назначен полковник Нурлан Дюшебаев, который до этого был исполняющим обязанности начальника этого отдела. Майор Уланбек Акелов назначен на должность начальника учреждения №45 ГСИН (колония-поселение №45 в селе Беловодском Московского района Чуйской области). Полковник Азамат Айманбетов назначен начальником учреждения №38 ГСИН (колония-поселение в Кеминского района Чуйской области).

Председатель ГСИН Мелис Турганбаев отметил, что после завершения реорганизации в центральном аппарате ГСИН, во второй декаде марта будет проведены кадровые изменения в низовых подразделениях ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/377103
Теги:
ГСИН, кадры, назначение, Кыргызстан, Мелис Турганбаев
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Комментарии
Болотбек
05.03.2019, 19:48

Все что они умеют, это увольнять,передвигать вверх и вниз. И все. А нет бы начать с инспекции учреждений,с выявления положительных и отрицательных моментов в их работе. Начать с материально-продуктового, медикаментозного обеспечения этих учреждений. Начать с решения вопроса занятости приговоренных. Ан нет, надо начинать с увольнений и назначений. Вообще как всегда- идет кадровый бизнес.

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