Мелис Турганбаев начал кадровые перестановки в ГСИН

В Госслужбе исполнения наказаний произведены кадровые назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ 4 марта 2019 года подписал председатель ГСИН Мелис Турганбаев. Согласно приказа, подполковник Талай Бейшеналиев назначен на должность начальника Главного штаба ГСИН. Ранее он занимал должность начальника учреждения №45. На должность начальника отдела внутреннего аудита ГСИН назначен полковник Нурлан Дюшебаев, который до этого был исполняющим обязанности начальника этого отдела. Майор Уланбек Акелов назначен на должность начальника учреждения №45 ГСИН (колония-поселение №45 в селе Беловодском Московского района Чуйской области). Полковник Азамат Айманбетов назначен начальником учреждения №38 ГСИН (колония-поселение в Кеминского района Чуйской области).

Председатель ГСИН Мелис Турганбаев отметил, что после завершения реорганизации в центральном аппарате ГСИН, во второй декаде марта будет проведены кадровые изменения в низовых подразделениях ведомства.