Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.87 - 79.40

Экс-зампред "Росинбанка" Андрей Гойхман осужден на 9 лет

339  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший первый заместитель председателя "Росинбанка" Андрей Гойхман решением Ленинского районного суда Бишкека осужден по делу об отмывание доходов на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор был оглашен накануне 5 марта.

В Верховном суде VB.KG сообщили, что Андрей Гойхман признан виновным по двум статьям уголовного кодекса, в редакции от 1997 года: часть 1 статья 233 (Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) и 2 части 3 статьи 183 (легализация доходов, полученных преступных путем в особо крупном размере).

По первой части обвинения Гойхман признан виновным, но суд не стал назначать ему наказание в связи с истечением срока давности.

В части обвинения, связанного с отмыванием доходов, назначить ему наказание 9 (девять) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 (три) года.

Кроме того, с Гойхмана будет взыскано в доход государства сумма материального ущерба в виде неуплаченных налогов в размере 489 153 201 сомов.

Другие обвиняемые по этому делу из числа руководителей "Росинбанка" также признаны виновными. Суд не стал назначать им наказание в связи с истечением срока давности.

Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в течение 30 дней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377106
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, #Росинбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  