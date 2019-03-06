Экс-зампред "Росинбанка" Андрей Гойхман осужден на 9 лет

Бывший первый заместитель председателя "Росинбанка" Андрей Гойхман решением Ленинского районного суда Бишкека осужден по делу об отмывание доходов на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор был оглашен накануне 5 марта.

В Верховном суде VB.KG сообщили, что Андрей Гойхман признан виновным по двум статьям уголовного кодекса, в редакции от 1997 года: часть 1 статья 233 (Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) и 2 части 3 статьи 183 (легализация доходов, полученных преступных путем в особо крупном размере).

По первой части обвинения Гойхман признан виновным, но суд не стал назначать ему наказание в связи с истечением срока давности.

В части обвинения, связанного с отмыванием доходов, назначить ему наказание 9 (девять) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 (три) года.

Кроме того, с Гойхмана будет взыскано в доход государства сумма материального ущерба в виде неуплаченных налогов в размере 489 153 201 сомов.

Другие обвиняемые по этому делу из числа руководителей "Росинбанка" также признаны виновными. Суд не стал назначать им наказание в связи с истечением срока давности.

Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в течение 30 дней.