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Универсиада-2019: спортсмены из Кыргызстана победами пока не хвастают

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- Оксана Гут
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Золотую медаль в лыжном ориентировании на Всемирной зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завоевал спортсмен из России. Лыжник прошел всю дистанцию за 34 минуты 38 секунд.

Вторым финишировал также россиянин, замкнул тройку лучших представитель Финляндии.

Делегаты из Кыргызстана - Эльзар Абдыракманов и Алымбек Калыс уулу не вошли в список из первых 46 финишировавших лыжников. Они больше не участвуют в соревнованиях. В аутсайдерах также представители Италии, Норвегии, Казахстана и Монголии.

В целом по результатам третьего дня соревнований сборная России держит лидерство в общекомандном медальном зачёте. В активе российских студентов 39 медалей (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых).

Второе место, с тремя золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями, занимает сборная Южной Кореи. Третьи – швейцарские спортсмены (2, 2, 1).

Вчера, 6 марта, на зимней Универсиаде-2019 было разыграно 12 комплектов наград – в сноуборде, фристайле, биатлоне, лыжных гонках и шорт-треке. По этим видам спорта кыргызстанские спортсмены не соревнуются.


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URL: https://www.vb.kg/377107
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, лыжный спорт, Россия, спорт, горнолыжный спорт, Кыргызстан
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