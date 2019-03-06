Издеваться над лошадьми во время кок-бору больше не будут?

Федерация кок-бору Кыргызстана прислушается к мнению зрителей, которым пришлись не по нраву некоторые моменты игры. В частности, речь также идет о жалобах россиян по поводу жестокого обращения с животными. Об этом редакции VB.KG заявил новый глава организации Искендер Кадыркулов.

По его словам, все это негативно отражается на популярности игры на международном уровне.

- Мне не хотелось бы преждевременно что-либо говорить, но мы обязательно на этом съезде федерации обсудим эти моменты. Кто бы что ни говорил, но это наши зрители, и мы обязательно примем во внимание все мнения. Когда именно и какие решения будут приняты на этом съезде, я вам точно сейчас не скажу, но, думаю, к маю уже будут первые ласточки, - пообещал президент федерации.

Напомним, Следственный комитет РФ проводит проверку сообщения о жестоком обращении с лошадьми на игре в кок-бору, прошедшей 24 февраля в Москве.