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Издеваться над лошадьми во время кок-бору больше не будут?

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- Бакыт Стамов
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Федерация кок-бору Кыргызстана прислушается к мнению зрителей, которым пришлись не по нраву некоторые моменты игры. В частности, речь также идет о жалобах россиян по поводу жестокого обращения с животными. Об этом редакции VB.KG заявил новый глава организации Искендер Кадыркулов.

По его словам, все это негативно отражается на популярности игры на международном уровне.

- Мне не хотелось бы преждевременно что-либо говорить, но мы обязательно на этом съезде федерации обсудим эти моменты. Кто бы что ни говорил, но это наши зрители, и мы обязательно примем во внимание все мнения. Когда именно и какие решения будут приняты на этом съезде, я вам точно сейчас не скажу, но, думаю, к маю уже будут первые ласточки, - пообещал президент федерации.

Напомним, Следственный комитет РФ проводит проверку сообщения о жестоком обращении с лошадьми на игре в кок-бору, прошедшей 24 февраля в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/377109
Теги:
кок-бору, спорт, федерация, Москва, Искендер Кадыркулов, Кыргызстан, следствие
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Комментарии
Местный
06.03.2019, 13:40

Там вся игра сплошное жестокое обращение с животными. Постоянно лупят камчой и ногами и заставляют сталкиваться с другими лошадьми. 

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