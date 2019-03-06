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Журналистов не пустили на суд над двумя бывшими мэрами

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- Екатерина Улитина
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В Ленинском районном суде Бишкека началось рассмотрение дела по обвинению в завышении стоимости строительства школы в Бишкеке. Два экс-градоначальника Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, а также еще 12 бывших чиновников обвиняются по статье "Коррупция".

Сегодня суд так и не приступил к рассмотрению уголовного дела.

- Как стало известно, судья объединил четыре дела, в связи с этим в зал суда многие сторонники не поместились. Кроме этого, суд принял решение вывести журналистов из зала суда, что вызвало возмущение СМИ. Адвокат экс-мэра Кубанычбек Кулматов Сергей Слесарев отметил, что пока нет решения суда по журналистам, - говорится в сообщении партии СДПК.

Пресс-секретарь социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева добавила, что заседание перенесли, так как на него не явились три адвоката подсудимых.


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URL: https://www.vb.kg/377112
Теги:
коррупция, суд, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, мэр, Кубанычбек Кулматов
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Комментарии
Марко
06.03.2019, 13:20

Хотя обещали открытый судебный процесс. Чего же так бояться журналистов? Видимо приговор уже спустили сверху...

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Мади
06.03.2019, 13:21

Бред какой-то. 4 дела в одно? Совсем уже не знают что еще придумать? Конечно будут выгонять журналистов, чтобы не показали такой беспредел

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