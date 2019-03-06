Погода
$ 69.74 - 69.85
€ 79.01 - 79.45

Ассоциация горнопромышленников - президенту: ГКПЭН надо расформировать

255  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Горная отрасль Кыргызстана находится в кризисном состоянии, и это, по всей видимости, кому-то на руку. Об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции заявили члены правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР.

Они напомнили, что со дня проведения заседания Совета безопасности "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования" прошло больше месяца.

- Совбезом были прописаны, действительно, хорошие решения, но они не исполняются. Взять хотя бы то, что президент поручил соответствующим службам разработать концепцию, не говоря уже о стратегии, по развитию отрасли. Мы не видим, чтобы кто-то этим занимался, а ведь результаты должны были быть уже к 1 марта, - сказал горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков.

Члены правления Ассоциации также подчеркнули, что на заседании под председательством президента страны были озвучены вопиющие факты коррупции и бездействия профильных ведомств. Однако, никто за это так и не понес ответственности.

- Да, были уволены два сотрудника Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Но они были заместителями председателя, причем проработали в должностях всего несколько месяцев. А мы говорим об ответственности непосредственно причастных к кризису в отрасли, - отметил Камчыбеков.

По его словам, во всем мире в руководящих органах горнодобывающей отрасли работают опытные в этой области специалисты-профессионалы. Но этот принцип не применяется в Кыргызстане.

- Неужели мы, начиная с приобретения независимости, не можем подобрать в руководители стратегической отрасли хоть одного честного компетентного человека. Мы не раз предлагали правительству рассмотреть кандидатуры опытных профессионалов, но нас не слушают. Назначаются люди, не имеющие понятия о том, как развивать отрасль. Теперь видим результаты этой непродуманной политики. Кадры решают все – это доказанная истина, - выступил заслуженный работник промышленности Картайбек Мукамбетов.

Члены правления в принципе считают, что ныне действующий Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования не справляется с вверенными функциями.

- ГКПЭН больше занят вопросами энергетической отрасли, подготовкой к отопительному периоду и прочим. Поэтому недропользованию не уделяется достаточно внимания. Мы всегда об этом говорили. И предлагаем сейчас – необходимо разделить полномочия, вопросами горной отрасли должен заниматься отдельный орган, - заявил Дуйшенбек Камчыбеков.

В Ассоциации уверены, что создание единой специализированной структуры управления горной отраслью решится вопрос концентрации капиталов и интеллектуальных сил, также будут созданы условия для ГЧП. Помимо этого, будут решены самые сложные проблемы между добычей и геологическими изысканиями, разведкой месторождений и подготовкой сырьевых ресурсов.

Кроме того, члены правления в очередной раз призвали власти страны привлекать к работе по исследованию месторождений и развитию производства вместо иностранных лиц отечественных научных специалистов.

Соответствующие предложения были описаны в обращении к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, спикеру Жогорку Кенеша Дастана Джумабекову и премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377113
Теги:
горнодобывающий сектор, правительство, президент, Бишкек, Кыргызстан, экономика, ГКПЭН, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  