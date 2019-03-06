Ассоциация горнопромышленников - президенту: ГКПЭН надо расформировать

Горная отрасль Кыргызстана находится в кризисном состоянии, и это, по всей видимости, кому-то на руку. Об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции заявили члены правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР.

Они напомнили, что со дня проведения заседания Совета безопасности "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования" прошло больше месяца.

- Совбезом были прописаны, действительно, хорошие решения, но они не исполняются. Взять хотя бы то, что президент поручил соответствующим службам разработать концепцию, не говоря уже о стратегии, по развитию отрасли. Мы не видим, чтобы кто-то этим занимался, а ведь результаты должны были быть уже к 1 марта, - сказал горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков.

Члены правления Ассоциации также подчеркнули, что на заседании под председательством президента страны были озвучены вопиющие факты коррупции и бездействия профильных ведомств. Однако, никто за это так и не понес ответственности.

- Да, были уволены два сотрудника Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Но они были заместителями председателя, причем проработали в должностях всего несколько месяцев. А мы говорим об ответственности непосредственно причастных к кризису в отрасли, - отметил Камчыбеков.

По его словам, во всем мире в руководящих органах горнодобывающей отрасли работают опытные в этой области специалисты-профессионалы. Но этот принцип не применяется в Кыргызстане.

- Неужели мы, начиная с приобретения независимости, не можем подобрать в руководители стратегической отрасли хоть одного честного компетентного человека. Мы не раз предлагали правительству рассмотреть кандидатуры опытных профессионалов, но нас не слушают. Назначаются люди, не имеющие понятия о том, как развивать отрасль. Теперь видим результаты этой непродуманной политики. Кадры решают все – это доказанная истина, - выступил заслуженный работник промышленности Картайбек Мукамбетов.

Члены правления в принципе считают, что ныне действующий Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования не справляется с вверенными функциями.

- ГКПЭН больше занят вопросами энергетической отрасли, подготовкой к отопительному периоду и прочим. Поэтому недропользованию не уделяется достаточно внимания. Мы всегда об этом говорили. И предлагаем сейчас – необходимо разделить полномочия, вопросами горной отрасли должен заниматься отдельный орган, - заявил Дуйшенбек Камчыбеков.

В Ассоциации уверены, что создание единой специализированной структуры управления горной отраслью решится вопрос концентрации капиталов и интеллектуальных сил, также будут созданы условия для ГЧП. Помимо этого, будут решены самые сложные проблемы между добычей и геологическими изысканиями, разведкой месторождений и подготовкой сырьевых ресурсов.

Кроме того, члены правления в очередной раз призвали власти страны привлекать к работе по исследованию месторождений и развитию производства вместо иностранных лиц отечественных научных специалистов.

Соответствующие предложения были описаны в обращении к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, спикеру Жогорку Кенеша Дастана Джумабекову и премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.