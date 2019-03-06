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В Бишкеке запретили проводить феминистский марш к 8 марта

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- Екатерина Улитина
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Первомайская районная администрация запретила проведение мирного марша, приуроченного к 8 марта. Об этом сообщила на своих страницах в социальных сетях организация "Бишкекская феминистская инициатива".

В своем письме администрация Первомайского района сообщает, что в этот день будут проводиться другие праздничные мероприятия в честь женского дня.

- Проведение бессрочных мирных акций с участием большого количества людей на центральной площади, где проводят свой досуг горожане и гости столицы, вызывает беспокойство и озабоченность граждан, не участвующих в собрании, вызывает негативное чувство обеспокоенности в личной безопасности. Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, в итоге создаются заторы, помехи движению транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали, - сообщается в опубликованном письме.

Окончательное решение о запрете проведения мирного марша примет Первомайский суд Бишкека сегодня 6 марта.


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URL: https://www.vb.kg/377120
Теги:
аким, Первомайский район, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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Комментарии
Го
06.03.2019, 17:11

Правильно.

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Мужик
06.03.2019, 18:11

В патриархальной стране, где женщина за человека на считается,  на что еще рассчитывали эти феминистки?

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Graff Vicker
06.03.2019, 20:20
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 1
Комментариев: 21

Это которым мужиков не хватает?

0
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