В Бишкеке запретили проводить феминистский марш к 8 марта

Первомайская районная администрация запретила проведение мирного марша, приуроченного к 8 марта. Об этом сообщила на своих страницах в социальных сетях организация "Бишкекская феминистская инициатива".

В своем письме администрация Первомайского района сообщает, что в этот день будут проводиться другие праздничные мероприятия в честь женского дня.

- Проведение бессрочных мирных акций с участием большого количества людей на центральной площади, где проводят свой досуг горожане и гости столицы, вызывает беспокойство и озабоченность граждан, не участвующих в собрании, вызывает негативное чувство обеспокоенности в личной безопасности. Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, в итоге создаются заторы, помехи движению транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали, - сообщается в опубликованном письме.

Окончательное решение о запрете проведения мирного марша примет Первомайский суд Бишкека сегодня 6 марта.