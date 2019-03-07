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Как исключить коррупцию при выдаче лицензий на разработку месторождений КР?

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- Оксана Гут
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Кыргызстан достаточно либерализировал законодательство в сфере горной отрасли, теперь надо наводить порядок. Такого мнения члены правления Ассоциации горнопромышленников и геололов КР. накануне, 6 марта, в пресс-центре "Вечернего Бишкека" они озвучили свои предложения по искоренению коррупции при выдаче лицензий на разработку месторождений.

Во-первых, сообщили участники, необходимо на законодательном уровне исключить перепродажу лицензий вторым и третьим лицам. А саму выдачу проводить в два этапа.

В частности, сначала определяется только победитель конкурса. Далее ему дается от нескольких месяцев до года (в зависимости от месторождения) для составления ТЭО на разработку.

После этого бизнес-проект должен пройти все виды экспертиз – экологическую, экономическую и прочие. Также инвестор должен ознакомить с ним местное население. И только потом уполномоченные государственные органы будут заключать генеральное соглашение с разработчиком, прописывая все права, обязательства сторон и форс-мажорные обстоятельства. В итоге государству останется только контролировать исполнение этого соглашения.

И что немаловажно, отметил горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков, претендент на приобретение лицензии должен предоставить доказательства, что у него достаточно финансов, техники и ресурсов для разработки месторождения.


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URL: https://www.vb.kg/377122
Теги:
горнодобывающий сектор, закон, коррупция, лицензия, Кыргызстан, экономика, ГКПЭН, Госгеологоагентство
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