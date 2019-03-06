В Бишкеке передумали запрещать марш феминисток

Мирный марш, запланированный "Бишкекской феминистской инициативой", приуроченный к 8 марта все-таки состоится. Об этом VB.KG сообщил аким Первомайского района столицы Токтосун Султанов.

- Администрация не будет препятствовать проведению марша. Мероприятие состоится в соответствии с поданной заявкой организаторов, - сказал Токтосун Султанов.

Он объяснил, что сначала в Первомайском районе планировалось много мероприятий, но потом часть из них отменили. Поэтому нет никаких помех для проведения феминистского марша. Он отметил, что завтра в Первомайском районном суде состоится суд по обращению городской администрации о запрете мероприятия. Аким пообещал, что адвокат попросит судью оставить дело без рассмотрения.

Напомним, сегодня организация "Бишкекская феминистская инициатива" в социальных сетях сообщила, что городские власти обратились в суд, чтобы запретить женский марш к 8 марта.