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В Бишкеке передумали запрещать марш феминисток

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- Екатерина Улитина
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Мирный марш, запланированный "Бишкекской феминистской инициативой", приуроченный к 8 марта все-таки состоится. Об этом VB.KG сообщил аким Первомайского района столицы Токтосун Султанов.

- Администрация не будет препятствовать проведению марша. Мероприятие состоится в соответствии с поданной заявкой организаторов, - сказал Токтосун Султанов.

Он объяснил, что сначала в Первомайском районе планировалось много мероприятий, но потом часть из них отменили. Поэтому нет никаких помех для проведения феминистского марша. Он отметил, что завтра в Первомайском районном суде состоится суд по обращению городской администрации о запрете мероприятия. Аким пообещал, что адвокат попросит судью оставить дело без рассмотрения.

Напомним, сегодня организация "Бишкекская феминистская инициатива" в социальных сетях сообщила, что городские власти обратились в суд, чтобы запретить женский марш к 8 марта.


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URL: https://www.vb.kg/377124
Теги:
мэрия, суд, Бишкек, Кыргызстан
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