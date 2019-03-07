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Кыргызстан - страна чуть ли не с самым дешевым мобильным интернетом в мире

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан занимает второе место в мировом рейтинге по экономической доступности мобильного интернета. Такие данные опубликовала британская исследовательская компания Cable.co.uk в рейтинге Worldwide mobile data pricing.

Составители рейтинга проанализировали цены на интернет в 230 странах и пришли к выводу, что самый дешевый в мире интернет получают жители Индии, там гигабайт трафика стоит в среднем 26 американских центов. В Кыргызстане цена немного выше – 27 центов. Следом идет Казахстан (49 центов), Украина (51 цент) и Руанда (56 центов).

Ощутимо дороже интернет стоит в других странах СНГ. В России – $0,91, в Армении – $1,65 центов, Азербайджан – $2,69, Молдова – $2, 82, Узбекистан – $3,27, Грузия – $3,33, Таджикистан - $4,84.

В развитых странах пользователям приходится платить довольно значительные суммы: Франция заняла 62-е место с $2,99 за 1 ГБ, Великобритания – 136-е место ($6,66) Германия – 140-е место ($6,96), Швейцария и вовсе заняла 212 место.

Самый дорогой в мире интернет в Зимбабве. Там гигабайт стоит 75 долларов 20 центов.


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URL: https://www.vb.kg/377137
Теги:
Азербайджан, Интернет, Казахстан, Россия, связь, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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