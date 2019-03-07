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В Прощенное воскресенье на территории кафедрального собора пройдут гулянья

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- Надежда Хохлова
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10 марта 2019 года на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора г. Бишкека состоится мероприятие – народные гулянья, посвященные последнему воскресенью перед ежегодным Великим постом у православных христиан – Прощенному воскресенью.

В программе праздника - благотворительная ярмарка народных ремесел, развлечения для детей и взрослых: спортивные эстафеты, игры, танцы, песни, хороводы с ростовыми куклами-медведями, а также импровизированный кукольный театр. И конечно же, дегустация традиционного в этот день угощения - блинов!

Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку нуждающихся взрослых и детей, которым помогает отдел социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии РПЦ.

Приглашаем посетить наше мероприятие, которое состоится 10.03.2019 г. по адресу: г. Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 497,

Время проведения: с 10.30 до 12.00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/377138
Теги:
православие, праздник, театр, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
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