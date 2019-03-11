Пострадавшую в Эр-Рияде лучницу прооперируют сегодня

Кыргызстанскую наездницу Светлану Аширову или, как она еще себя называет, Асланайым Кыргыздын Кызы прооперируют сегодня в королевском госпитале King Saudi Medical City в Саудовской Аравии.

Несчастный случай произошел 8 марта во время тренировки членов конфедерации Салбуурун и каскадеров к церемонии открытия этнофестиваля "Вселенная кочевников" в рамках Camel fest в Эль-Рияде. В результате падения с лошади у Асланайым Кыргыздын Кызы диагностирован полный перелом проксимальной части большеберцовой кости без смещения.

Два дня боли

Асланайым в социальных сетях рассказала, что программу выступления специально для фестиваля готовили три месяца вместе с другими участниками. Наездница должна была участвовать в четырех номерах: Выход Лучниц под постановкой Ашировой Асланайым, Танец с беркутами, Лучница на лошадях, Национальные виды игр "Кыз Куумай". Однако во время репетиции одного из выходов на площадке появилась еще одна наездница, которая не успела отойти в сторону.

- Я ехала на рабочей скорости на рабочей дорожке, и на месте торможения стояла лошадь, а на ней девушка, слева легковая машина Шейха, и ещё одна женщина. До последней секунды я пыталась лошадь вырулить так, чтобы девушка не пострадала. И удар пришёлся на мою правую ногу! – рассказала Асланайым.

По ее словам, после происшествия ей была немедленно оказана медицинская помощь. Медики вводили обезболивающие препараты, однако боль была настолько сильной, что безопасные для здоровья дозы не могли ее заглушить. На следующий день, 9 марта, девушка осталась одна, врачи к ней не заходили. В воскресенье 10 марта, после того, как ее друзья подняли шум в социальных сетях, ее посетили глава Международной конфедерации этноигр Аскат Акибаев, представители посольства Кыргызстана в Саудовской Аравии и другие. В этот же день девушку перевели в один из лучших госпиталей - королевский госпиталь King Saudi Medical City. Это версия лучницы.

Наездница сама виновата?

10 марта экс-замминистра культуры КР, а сейчас куратор проекта Международной конфедерации этноигр Айнура Темирбекова на своей странице поделилась несколько другой версией.

- 8 марта 2019 года, во время репетиции каскадеров для Церемонии открытия этнофестиваля Вселенная Кочевников, Асланайым Аширова самовольно забралась на лошадь и получила травму ноги. Ранее всем участникам был проведен инструктаж по технике безопасности, в котором неоднократно оговаривалось, что люди, не являющиеся каскадерами, не имеют разрешения на верховую езду, - написала Айнура Темирбекова.

По ее словам, сейчас девушка получает всю необходимую медицинскую помощь, ее готовят к проведению операции. При этом она уточняет, что у девушки нет медицинской страховки, но все медицинские услуги оказываются бесплатно. Почему у участников из Кыргызстана нет страхового полиса, она не объяснила.

Сама Асланайым с заявлением бывшей чиновницы не согласна. Она обвинила ее в искажении фактов и лжи. Вместе с тем фотокорреспондент Nomad Universe Данияр Джаркынбаев в одном из комментариев написал, что изначально девушке была оказана помощь, и она сожалеет о своих гневных заявлениях в первые дни ЧП.

По данным организаторов с кыргызской стороны, Асланайым Кыргыздын Кызы сегодня проведут операцию на травмированной ноге. Пока никто не дает прогнозов, как скоро девушка сможет восстановиться.