Начались разбирательства вокруг парка "Молодежный"

При проверке работ по реконструкции парка "Молодежный" в Бишкеке аудитом мэрии столицы было выявлено, что подрядчик завысил цены на работу и материалы почти на три миллиона сомов. Об этом редакции VB.KG сообщил аким Первомайского района Бишкека Токтосун Султанов.

По его словам, два года назад Первомайскому району города было выделено 30 миллионов сомов на проведение первого этапа ремонта парка "Молодежный".

- В самой компании ОсОО "ЛОИ" утверждают, что, наоборот, они больше потратились на реконструкцию парка. Они мне предоставили акты выполненных работ, где указана сумма на 6 миллионов сомов больше, чем было им выделено. Я им сказал, голову мне не морочьте! Вы мне просто дайте смету, на которую мы провели тендер. В связи с этим я написал письмо в мэрию, где указал, что по результатам аудиторской проверки выявилось завышение цен на материалы и работу. При этом в самой компании готовы разговаривать по существу, если им подетально пояснят, где именно они завысили цены, - сказал глава райадминистрации.

Мэрия Бишкека на этом основании обратилась в Генпрокуратуру, чьи специалисты должны дать свое заключение.

- После того, как в прокуратуре проверят результаты аудита и мнение самой компании-подрядчика, будет уже ясно, кто прав в данном случае. В любом случае компания выполнила свои обязательства и предоставила нам акты выполненных работ. Приема работ пока не проводилось, так как мы ждем официального заключения прокуратуры, - добавил Султанов.

Кроме того, распоряжением мэрии Бишкека от 16 мая 2017 на реконструкцию парка "Карагачевая роща" и прилегающей территории также было выделено 30 миллионов сомов.

- Что касается парка "Карагачевая роща", то здесь со стороны ГКНБ и Счетной палаты проводится стандартная проверка целевого использования финансовых средств на реконструкцию парка, - пояснил аким района.