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Проверка мигрантов в Москве. Пока неизвестно, есть ли среди них граждане КР

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- Екатерина Улитина
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Власти Москвы проводят рейд по проверке документов у трудовых мигрантов. Об этом VB.KG сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

- Сегодня утром посольство получило официальное уведомление о проведении в Москве рейда по проверке документов. Это не спецоперация, как ранее сообщалось в некоторых источниках. Сотрудники посольства и представительства МВД КР выехали в РОВД российской столицы, чтобы выяснить, есть ли среди задержанных граждане Кыргызстана, - прокомментировали в диппредставительства КР в России.

В посольстве пообещали предоставить юридическую и иную помощь задержанным гражданам Кыргызстана. Пока у отечественных дипломатов нет достоверной информации о числе задержанных граждан КР, и в совершении каких преступлений их подозревают.

Отметим, сегодня соотечественники в социальных сетях сообщили, что власти Москвы устроили облаву на мигрантов якобы из-за драк торговцев рынков. Массовые проверки проводятся в ТЦ "Москва" у метро "Люблино" и на рынке "Садовод".

- Росгвардия и полиция полностью перекрыли входы и выходы в ТЦ "Москва" - работников запрещено впускать, выпускать, и вообще пусть стоят по струнке и не отсвечивают. Ищут преступников в розыске, оружие, а заодно тех, кто работает в России нелегально, - пишут мигранты.


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URL: https://www.vb.kg/377160
Теги:
МИД, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
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