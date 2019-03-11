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Столкнулись два грузовых авто: шестеро в больнице, женщина погибла

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- Оксана Гут
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10 марта примерно в 21.30 на 497 км автодороги Бишкек-Ош на выезде из села Бургонду (Ноокенский район) в результате столкновения двух грузовых авто погиб человек, еще шестеро в больнице. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

Житель Кара-Суйского района З.Ч. 1987 г.р. за рулем "Мерседес Бенц 711DKA", двигаясь из Оша в Бишкек на большой скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком "ДАФ-ТРЮКС-F430", за рулем которого находился житель Сокулукского района Чуйской области К.В. 1981 г.р.

От удара "Мерседес" был сильно поврежден и шестеро его пассажиров (1987 г.р., 1992 г.р., 1972 г.р., 1990 г.р., 1968 г.р., 1978 г.р.) получили травмы различной тяжести. Еще одна женщина 1960 г.р. погибла на месте.

Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/377162
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, Ноокенский район, Ошская область, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
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