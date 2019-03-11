Отцу, от кого забеременела родная 14-летняя дочь, грозит пожизненный срок

Сегодня, 11 марта, следователь передал в суд материалы по делу об изнасиловании 14-летней девочки родным отцом, в результате которого она забеременела. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Напомним, в начале февраля сотрудники ИДН в ходе дворового обхода выявили беременную семиклассницу. Подросток была уже на шестом месяце. Выяснилось, что ребенка она носит от собственного отца, который после смерти жены стал инвалидом и у него появились проблемы с психикой.

По факту возбудили уголовное дело по статье 161 "Изнасилование" УК КР. В ходе следствия экспертиза показала, что подозреваемый вменяемый, то есть отдавал отчет своим действиям.

В настоящее время он находится в СИЗО № 25 Ошской области. Девочка в кризисном центре.

Статья 161. Изнасилование

п. 1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозы его применения к потерпевшей или к другим лицам, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшей, -

п. 3. ч.1) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней;

ч. 2) повлекшие наступление беременности

- наказываются лишением свободы V категории (от 10 до 12 лет шести месяцев).

п. 4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные в отношении заведомо малолетней, -

наказываются лишением свободы VI категории (от 12 лет шести месяцев до 15 лет) либо пожизненным лишением свободы.