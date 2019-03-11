Парень забил спящего отца молотком, тело закопал в выгребной яме

Суд признал виновным в убийстве отца 25-летнего жителя села Кыз-Моло Московского района Чуйской области. Судебный акт опубликован на сайте Верховного суда.

Три года с зимы 2015-го пожилой мужчина числился пропавшим без вести. Лишь летом 2018 года следователи раскопали выгребную яму для септика во дворе дома и нашли тело.

По версии следствия, сын убитого, тогда ему было всего 22 года, вынашивал план убийства несколько недель. Мотивом стала алкогольная зависимость отца. Парень устал и посчитал, что без отца ему будет проще жить. По словам дяди, мужчина тоже в последнее время был недоволен сыном – жаловался, что тот не слушается и уносит из дома вещи и деньги.

В феврале 2015 года пожилой мужчина почувствовал себя плохо, из-за алкогольного отравления у него отнялись ноги. Его положили в больницу, потом некоторое время он жил у брата. В это время его сын, оставшись дома один, подготовился к убийству – выкопал глубокую яму якобы для септика и построил новый забор, чтобы соседи не увидели ничего подозрительного.

После лечения отец перестал пить, но сын решил не менять план действий. Ночью, когда отец спал, молодой человек взял заранее подготовленный молоток, обмотанный чехлом для автомобильного сидения, и несколько раз ударил спящего отца по голове. Мужчина от полученных травм скончался на месте. После этого парень закопал тело в подготовленной выгребной яме.

На следующий день родственники стали искать мужчину. Брат убитого обратился с заявлением о пропаже человека в милицию. Сотрудники правоохранительных органов проводили расследование, даже копали ту самую яму, в которой лежал убитый, но найти тело им так и не удалось. Дело раскрыли лишь спустя три года. Брат убитого на суде рассказал, что ему позвонили сотрудники прокуратуры и они решили еще раз провести раскопки во дворе дома.

Обвиняемый в убийстве отца молодой человек на суде так и не признал своей вины. Он заявил, что любил родителя и не желал ему смерти. По его мнению, убийство могли совершить односельчане, которые задолжали его отцу крупные суммы денег.

Суд, учитывая другие доказательства и показания свидетелей, отнесся к словам обвиняемого скептически и признал его виновным в убийстве, приговорив к 15 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.