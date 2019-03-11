Погода
$ 69.71 - 69.84
€ 78.51 - 79.06

Наездницу, упавшую с коня в Эр-Рияде, прооперировали

333  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Асланайым Аширова успешно перенесла операцию в королевском госпитале King Saud Medical City в Эр-Рияде. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Всемирной конфедерации этноигр.

- Операция прошла успешно, без осложнений. Как заверили нас арабские специалисты, после реабилитации Асланайым сможет вернуться в спорт и продолжать радовать весь мир своими выступлениями, - говорится в сообщении Конфедерации.

Во время операции в госпитале находились представители оргкомитета, куратор направления, представитель клуба Camel Club и представитель руководства Кыргызского Государственного цирка. В данный момент Асланайым находится под наблюдением медиков и представителя оргкомитета.

В МИД Кыргызстана отмечают, что операция и лечение спортсменки осуществляется за счет организаторов фестиваля Camel fest.

Напомним, 8 марта наездница, известная под псевдонимом Асланайым Кыргыздын Кызы, во время репетиции церемонии открытия этнофестиваля "Вселенная кочевников", который проходит в рамка Camel fest упала с лошади, у нее диагностирован перелом правой ноги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377169
Теги:
операция, Саудовская Аравия, травмы, фестиваль, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  