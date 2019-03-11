Наездницу, упавшую с коня в Эр-Рияде, прооперировали

Асланайым Аширова успешно перенесла операцию в королевском госпитале King Saud Medical City в Эр-Рияде. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Всемирной конфедерации этноигр.

- Операция прошла успешно, без осложнений. Как заверили нас арабские специалисты, после реабилитации Асланайым сможет вернуться в спорт и продолжать радовать весь мир своими выступлениями, - говорится в сообщении Конфедерации.

Во время операции в госпитале находились представители оргкомитета, куратор направления, представитель клуба Camel Club и представитель руководства Кыргызского Государственного цирка. В данный момент Асланайым находится под наблюдением медиков и представителя оргкомитета.

В МИД Кыргызстана отмечают, что операция и лечение спортсменки осуществляется за счет организаторов фестиваля Camel fest.

Напомним, 8 марта наездница, известная под псевдонимом Асланайым Кыргыздын Кызы, во время репетиции церемонии открытия этнофестиваля "Вселенная кочевников", который проходит в рамка Camel fest упала с лошади, у нее диагностирован перелом правой ноги.