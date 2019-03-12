В 56 райсудах Кыргызстана внедрена система "слежения"

С началом этого года в 56 районных судах Кыргызстана удалось внедрить Автоматизированную информационную систему (АИС), которая позволит в электронном формате регистрировать и отслеживать все судебные дела. Об этом вчера в Бишкеке на презентации АИС заявила председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева.

По ее словам, 2 года в качестве пилотного проекта АИС был только в трех судах: Аламединском, Свердловском и Межрайонном.

- Когда в конце сентября я приступила к обязанностям главы Верховного суда, мы столкнулись с тем, что нужна была срочная подготовка к Единому реестру преступлений и проступков (ЕРПП), внедрению новых кодексов. Когда мы сказали нашим партнёрам, что нужно внедрить эту программу до 1 января этого года, то мне ответили, что это невозможно. Тогда я сказала, что это надо сделать к этому времени, так как дорога ложка к обеду. Если сейчас, то сейчас, если завтра, то тогда уже не надо. В таком случае мы будем искать другие ресурсы. В этой связи я хочу выразить признательность нашим партнерам, что они за 2 месяца внедрили в 56 районных судах эту систему, которая состоит из 5 модулей: ввод, регистрация, автоматическое распределение дел (АРД), состыковка с ЕРПП, размещение судебных актов в программе и затем на сайте Верховного суда. Конечно, пока все модули не получается задействовать, но хотя бы 2 из них уже работают: регистрация и состыковка с ЕРПП, - пояснила Калиева.

Также она отметила, что участие президента в съезде судей говорит о том, что судебной ветви власти уделяется достаточно внимания.

- Глава государства способствует решению немалого количества вопросов в судебной реформе. Судебная реформа имеет три направления: совершенствование законодательной базы, кадры и инфраструктура. По первому направлению все новые законы приняты. По поводу кадров президент заверил, что он очень тщательно просматривает дела судей, и какие-то кандидатуры даже возвращает. В части инфраструктуры нам необходимы новые здания судов и служебные жилые дома для сотрудников. Работа в этих направлениях ведется, - отметила председатель ВС КР.

Заговорила она и о том, что в Кыргызстане необходимо усовершенствовать работу судебных исполнителей.

- Венцом нашей работы является исполнение решение суда. Поэтому важно усилить работу судебных исполнителей. Также хочу обратить внимание на внедрение нового института судебных приставов, которые будут не только обеспечивать порядок в судах, но и, согласно новому кодексу, обеспечивать принудительную явку каких-то лиц на заседания суда, - добавила Гульбара Утюровна.

Напомним, ранее председатель Аламединского райсуда Азамат Узакбаев пояснил VB.KG, что система АИС предусматривает формирование "электронного дела" с момента подачи заявления в суд до принятия решения.

- С момента принятия дела в суд и до выхода судебного акта, вплоть до сдачи материалов в канцелярию, все процедуры благодаря этой системе будут вестись открыто и прозрачно, что обеспечит самоконтроль судей. К примеру, если рассмотрение дела будет откладываться на больший срок, то истинные причины этого будут видны на мониторе. В числе преимуществ данной программы является также учетный контроль движения дел как самими судьями, так и работниками канцелярии. Так председатель суда сможет контролировать сроки рассмотрения дел либо их обжалования, - сказал он.