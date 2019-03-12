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Парламентарий обвинила бывшего таможенника Нурбека Айбашева в черном пиаре

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- Бакыт Стамов
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Депутат Жылдыз Мусабекова продолжает в соцсетях бурно заявлять о себе. Если ранее она предложила представителям нетрадиционной сексуальной ориентации съездить с ней в Ат-Баши, чтобы узнать там силу народа, то теперь она признается в прошлых грехах и при этом разоблачает громкие фамилии.

Так, в своём недавнем сообщении на Facebook депутат признается, что в свое время обматерила по телефону журналистку газеты "Алиби". Хотя тогда, в мае 2017 года, когда вся это история произошла, она без зазрения совести заявила, что это монтаж, и что она тут не причем.

- Неопытную журналистку "Алиби" за клевету я обматерила. Заказал меня тогда Нурбек Айбашев, в доме которого нашли 50 золотых часов и огромную сумму денег. Теперь за ущерб государству он сидит, - написала она.

Можно предположить, что депутат имеет в виду экс-начальника Центральной таможни ГТС Нурбека Айбашева, в доме которого при обыске действительно нашли золотые часы.

Напомним, в мае 2017 года депутат Жылдыз Мусабекова оскандалилась в связи с аудиозаписью, в которой она угрожает журналистке газеты "Алиби" Упель Анаркуловой физической расправой и называет ее "шлюхой". При этом народная избранница опровергла обвинения журналистки, назвав аудиозапись монтажом.


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URL: https://www.vb.kg/377174
Теги:
ГТС, СМИ, Жылдыз Мусабекова, Кыргызстан, скандал, Нурбек Айбашев
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