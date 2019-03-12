Всемирная Универсиада для спортсменов из КР: Синяки, ушибы и отличный опыт

Сегодня, 12 марта, делегация из Кыргызстана возвращается домой с XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019.

В соревнованиях, проходивших со 2 марта в Красноярске (Россия), участвовали 3000 студентов из 58-ми стран. Они состязались по 10-ти спортивным дисциплинам: биатлон, лыжи, хоккей, фигурное катание, керлинг, сноуборд, фристайл, шорт-трек, хоккей с мячом и спортивное ориентирование.

Спортсмены из Финляндии, России, Кореи, Швеции прощаются с Универсиадой, забирая с собой большую часть золотых медалей. Наши лыжники в своих направлениях не вошли и в 30-ку лучших.

О том, что или кто помешал выступить отечественным спортсменам удачно на студенческой Олимпиаде, реакция VB.KG попыталась выяснить у лыжника Евгения Тимофеева. Он, к слову, уже участвовал в подобных соревнованиях в Казахстане 2 года назад. Тогда в соревнованиях по слалому он был 43-м (супергигант) и 53-м (гигант).

Евгений, на какой результат вы рассчитывали в этот раз?

- Всегда выступаешь на 1 место! Но так как полноценных тренировок у нас не было, то можно было сразу забыть про пьедестал. Конечно, здесь (в Красноярске – ред.) были созданы прекрасные условия для спортсменов, начиная с питания и до тренажерных залов. До начала нашего заезда мы тренировались на горе, а вечером в зале. Я был бы доволен, если бы попал в 30-ку лучших. Но соперники были очень сильные! Шведы, немцы, австрийцы, швейцарцы... – отметил лыжник.

А насколько были сложные трассы на Универсиаде?

- Любая трасса сложная! Потому что в первую очередь она ледяная - снег заливают водой. Во- вторых, наклон горы, самый крутой участок составлял 47 градусов. Ну и, конечно, как будет поставлена трасса - флажки которые мы объезжаем - этого не знал никто. Спортсмены только перед стартом могли потихоньку проехать рядом и посмотреть повороты, запомнить их… и все, в бой! – поделился впечатлениями Евгений.

Как вы сами оцениваете свое выступление на соревнованиях?

- Трасса очень тяжелая была в плане техники, повороты очень резкие… Результатов нет, я вылетел, так и не сумел финишировать. Получил ушибы по всему телу – челюсть, руки, колени, но это всего лишь синяки. А так все нормально, не будем расстраиваться. Было много ошибок… Над ними теперь буду работать, предстоит много тренировок, - заключил спортсмен.

Как ранее писал VB.KG, 2 марта сноубордист Алексей Вакурин не прошел квалификацию и не участвовал в финале.

4 марта наши соотечественники Алымбек Калыс уулу и Эльзар Абдыракманов в спортивном ориентировании на лыжах пришли к финишу 50 и 51 соответственно. Показатель Алымбека Калыс уулу 39 минут 54 секунд, Эльзар Абдыракманов финишировал с результатом 51 минута 4 секунды. Всего стартовали 54 спортсмена.

5 марта, как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуре и спорта, в дисциплине гонка-преследование они не смогли уложиться в контрольное время. Из 54 стартовавших спортсменов результат показали 46. Первым стал Сергей Горланов (РФ) с результатом 34 минуты 38 секунд.

8 марта стартовали лыжники Максим Гордеев и Евгений Тимофеев в дисциплине слалом-гигант. Всего на первый старт вышли 102 спортсмена, из них финишировали 82. Евгений Тимофеев показал результат 1 минута 00.23 секунды, оставив позади 25 соперников. Максим Гордеев не смог завершить заезд. Во втором итоговом - финишировали 60 спортсменов, Евгений Тимофеев не в их числе. Первым в соревнованиях стал россиянин Иван Кузнецов с результатом 1 минута 55.51 секунды.

11 марта на первой трассе в специальном слаломе из 93-х участников финишировали 47 лыжников. Максим Гордеев пришел 45-ым, а Евгений Тимофеев вновь не смог завершить заезд. На втором решающем заезде Максим Гордеев стал 35-ым. Его итоговый результат 1 минута 52.04 секунды.

Отметим, студенческая версия Олимпиады проходит каждые два года. В 2017 году она состоялась в Казахстане, где соперничали 2000 спортсменов.