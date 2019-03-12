Погода
$ 69.81 - 69.92
€ 78.70 - 79.30

Всемирная Универсиада для спортсменов из КР: Синяки, ушибы и отличный опыт

227  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 12 марта, делегация из Кыргызстана возвращается домой с XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019.

В соревнованиях, проходивших со 2 марта в Красноярске (Россия), участвовали 3000 студентов из 58-ми стран. Они состязались по 10-ти спортивным дисциплинам: биатлон, лыжи, хоккей, фигурное катание, керлинг, сноуборд, фристайл, шорт-трек, хоккей с мячом и спортивное ориентирование.

Спортсмены из Финляндии, России, Кореи, Швеции прощаются с Универсиадой, забирая с собой большую часть золотых медалей. Наши лыжники в своих направлениях не вошли и в 30-ку лучших.

О том, что или кто помешал выступить отечественным спортсменам удачно на студенческой Олимпиаде, реакция VB.KG попыталась выяснить у лыжника Евгения Тимофеева. Он, к слову, уже участвовал в подобных соревнованиях в Казахстане 2 года назад. Тогда в соревнованиях по слалому он был 43-м (супергигант) и 53-м (гигант).

Евгений, на какой результат вы рассчитывали в этот раз?

- Всегда выступаешь на 1 место! Но так как полноценных тренировок у нас не было, то можно было сразу забыть про пьедестал. Конечно, здесь (в Красноярске – ред.) были созданы прекрасные условия для спортсменов, начиная с питания и до тренажерных залов. До начала нашего заезда мы тренировались на горе, а вечером в зале. Я был бы доволен, если бы попал в 30-ку лучших. Но соперники были очень сильные! Шведы, немцы, австрийцы, швейцарцы... – отметил лыжник.

А насколько были сложные трассы на Универсиаде?

- Любая трасса сложная! Потому что в первую очередь она ледяная - снег заливают водой. Во- вторых, наклон горы, самый крутой участок составлял 47 градусов. Ну и, конечно, как будет поставлена трасса - флажки которые мы объезжаем - этого не знал никто. Спортсмены только перед стартом могли потихоньку проехать рядом и посмотреть повороты, запомнить их… и все, в бой! – поделился впечатлениями Евгений.

Как вы сами оцениваете свое выступление на соревнованиях?

- Трасса очень тяжелая была в плане техники, повороты очень резкие… Результатов нет, я вылетел, так и не сумел финишировать. Получил ушибы по всему телу – челюсть, руки, колени, но это всего лишь синяки. А так все нормально, не будем расстраиваться. Было много ошибок… Над ними теперь буду работать, предстоит много тренировок, - заключил спортсмен.

Как ранее писал VB.KG, 2 марта сноубордист Алексей Вакурин не прошел квалификацию и не участвовал в финале.

4 марта наши соотечественники Алымбек Калыс уулу и Эльзар Абдыракманов в спортивном ориентировании на лыжах пришли к финишу 50 и 51 соответственно. Показатель Алымбека Калыс уулу 39 минут 54 секунд, Эльзар Абдыракманов финишировал с результатом 51 минута 4 секунды. Всего стартовали 54 спортсмена.

5 марта, как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуре и спорта, в дисциплине гонка-преследование они не смогли уложиться в контрольное время. Из 54 стартовавших спортсменов результат показали 46. Первым стал Сергей Горланов (РФ) с результатом 34 минуты 38 секунд.

8 марта стартовали лыжники Максим Гордеев и Евгений Тимофеев в дисциплине слалом-гигант. Всего на первый старт вышли 102 спортсмена, из них финишировали 82. Евгений Тимофеев показал результат 1 минута 00.23 секунды, оставив позади 25 соперников. Максим Гордеев не смог завершить заезд. Во втором итоговом - финишировали 60 спортсменов, Евгений Тимофеев не в их числе. Первым в соревнованиях стал россиянин Иван Кузнецов с результатом 1 минута 55.51 секунды.

11 марта на первой трассе в специальном слаломе из 93-х участников финишировали 47 лыжников. Максим Гордеев пришел 45-ым, а Евгений Тимофеев вновь не смог завершить заезд. На втором решающем заезде Максим Гордеев стал 35-ым. Его итоговый результат 1 минута 52.04 секунды.

Отметим, студенческая версия Олимпиады проходит каждые два года. В 2017 году она состоялась в Казахстане, где соперничали 2000 спортсменов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377180
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, лыжный спорт, Россия, сноуборд, спорт, универсиада, горнолыжный спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мыркымбай
12.03.2019, 16:05

Спорт и культура-это лицо страны! Пожалуйста, полюбуйтесь, где наше лицо находится.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  