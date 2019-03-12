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Все, что нужно знать о призыве на военную службу в Кыргызстане

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- Оксана Гут
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Сегодня, 12 марта, проводится первая отправка призывников на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Кыргызстана. На первом этапе весеннего призыва молодое пополнение отправляется на службу в Пограничные войска. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам обороны.

Как отметили VB.KG в ведомстве, количество кыргызстанцев, желающих пройти срочную военную службу, продолжает расти. Оно и понятно, ведь согласно поправкам в закон, тот, кто не служил, не сможет в дальнейшем трудоустроиться в государственные органы. И чтобы отсеять негодных, ГКДО ужесточает условия отбора.

- Сначала призывники проходят отбор в своих районных комиссариатах, затем отправляются на сборные пункты. Их шесть по Кыргызстану. Там идет повторная медкомиссия, где участвуют старшие офицеры – военные медики и представители Минздрава. Если выявлены недостатки, молодых людей отправляют обратно в комиссариаты на доследование, - отметили в пресс-службе ГКДО.

После такой двойной степени "очистки" у призывников принимаются зачеты по физической подготовке, определяющие их силу (подтягивание), быстроту (бег на 100 метров) и выносливость (бег на 3 км). На этом этапе, как считают в ведомстве, все коррупционные проявления исключены, так как весь процесс снимается на видео.

Помимо физической подготовки будущих бойцов каждого по отдельности проверяют психологи по морально-деловым качествам. И только после этого призывники комплектуются, в основном по территориальному принципу.

Как получить военный билет 1-ой категории

Как известно, военные кафедры при ВУЗах были сокращены, а потому получить военный билет 1-ой категории, звание лейтенанта можно лишь отслужив и, более того, пройти подготовку для офицеров запаса.

- Военнослужащие срочной службы, имеющие высшее образование, выслужившие 11 месяцев военной службы и изъявившие желание получить первое воинское звание офицерского состава по запасу могут пройти месячные военные сборы по программам подготовки офицеров запаса. После успешной сдачи установленных экзаменов при увольнении в запас может быть присвоено первое воинское звание офицерского состава по запасу "лейтенант", - напомнили в Госкомитете по делам обороны.

Альтернативная служба

В 2017 году были приняты поправки в закон "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах". А именно, призывник может выбрать вместо прохождения срочной службы - общественно полезную работу (108 часов). Да, и, конечно, внести денежный взнос в бюджет страны 250 расчетных показателей (25 000 сомов).

Те же "ставки" для граждан, которые являются членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах.

А если служить вы не можете по семейным обстоятельствам, то должны заплатить в доход республиканского бюджета 180 расчетных показателей (18 000 сомов).

В ГКДО сообщают, что общественно полезная работа - это выполнение работы в свободное от основного вида занятости или учебы время в пользу общества и государства. Вид которой определяется исполнительными органами местного самоуправления по согласованию с местными органами военного управления.


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URL: https://www.vb.kg/377185
Теги:
военная служба, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы, Погранслужба
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