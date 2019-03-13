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Суд по Кулматову и Ибраимову по-прежнему ведет подследственный судья

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Ленинском районном суде Бишкека по делу двух экс-градоначальников Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова и 12 чиновников судьей Касымбековым было принято решение перенести процесс на 20 марта текущего года. Основанием стал тот факт, что некоторые обвиняемые не получили обвинительные акты.

Эту ситуацию адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев воспринял с возмущением. Как он пояснил редакции VB.KG, председатель Ленинского районного суда Бишкека Кубанычбек Касымбеков систематически нарушает уголовно-процессуальное законодательство.

По его словам, сегодня на процессе выяснилось, что практически все обвиняемые не получили на руки обвинительные акты.

- Судья показал бумагу, на которой Кулматов якобы расписался о том, что он отказывается от обвинительного акта. Это грубейшее нарушение! В этом случае дело должно быть отправлено в прокуратуру на доследование. Ведь суд должен стоять на защите закона, и прокуроры, которые прекрасно знают законодательство, молчат и не реагируют. Далее не было проведено досудебное слушание, которое в обязательном порядке должно производиться, когда предъявляют такие тяжкие преступления, - сказал Слесарев.

Также адвокат выразил недоумение, почему процесс ведет судья, на которого ранее было заведено уголовное дело.

- Генпрокуратура ему инкриминирует злоупотребление должностным положением и вынесение заведомо неправосудного приговора в тот период, когда он был судьей Сузакского района, - добавил он.

Напомним, в ноябре 2018 года Генеральным прокурором КР в отношении судьи Сузакского районного суда Жалал-Абадской области (ныне председатель Ленинского районного суда г.Бишкек Кубанычбек Касымбеков) и других должностных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 328 (Вынесения заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК КР.

Уголовное дело БЫЛО передано в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/377197
Теги:
Кубанычбек Кулматов, Ленинский район, суд, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Сергей Слесарев
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Комментарии
Марат
13.03.2019, 14:24

Не скрывали бы ничего, если все было бы у гп и гкнб хорошо. А судья просто отрабатывает свою свободу! 

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Быдло
13.03.2019, 14:41

что за шоу Адвоката Суд это для сильных если ты выступаешь убедительно у тебя шансы велик на победу, но не в коем случае не стоит кого то обвинят за свою поражение. Тут Сыроешкин  сгибает палки давайте лучше на чистоту.

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Жэк
13.03.2019, 15:35

Они машины по утилизации и отмывке народных денег. Их даже тюрьма не исправит пока их жоны не скажут прекратит они будут делать все что угодно только бы угадить АША и жене вот так вот

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Дастан
13.03.2019, 16:22

А у нас разве есть нормальные обьективные суды ?! Власть на протяжении последних 20 лет обещает реформу в судебной системе, но топчемся на одном и том же месте((  И при нынешней власти обещали открытые суды, но туда не впускают не только журналистов, а даже родственников подсудимых! 

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Дастан
13.03.2019, 17:54

Дастан

А у нас разве есть нормальные обьективные суды ?! Власть на протяжении последних 20 лет обещает реформу в судебной системе, но топчемся на одном и том же месте((  И при нынешней власти обещали открытые суды, но туда не впускают не только журналистов, а даже родственников подсудимых! 

 раз обещали значит у нас будет реформы в системе и это скоро мы все увидим.

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реалист
13.03.2019, 18:00

Также адвокат выразил недоумение, почему процесс ведет судья, на которого ранее было заведено уголовное дело

Дурдом, у нас такое только возможно

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