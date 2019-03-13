Суд по Кулматову и Ибраимову по-прежнему ведет подследственный судья

Сегодня в Ленинском районном суде Бишкека по делу двух экс-градоначальников Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова и 12 чиновников судьей Касымбековым было принято решение перенести процесс на 20 марта текущего года. Основанием стал тот факт, что некоторые обвиняемые не получили обвинительные акты.

Эту ситуацию адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев воспринял с возмущением. Как он пояснил редакции VB.KG, председатель Ленинского районного суда Бишкека Кубанычбек Касымбеков систематически нарушает уголовно-процессуальное законодательство.

По его словам, сегодня на процессе выяснилось, что практически все обвиняемые не получили на руки обвинительные акты.

- Судья показал бумагу, на которой Кулматов якобы расписался о том, что он отказывается от обвинительного акта. Это грубейшее нарушение! В этом случае дело должно быть отправлено в прокуратуру на доследование. Ведь суд должен стоять на защите закона, и прокуроры, которые прекрасно знают законодательство, молчат и не реагируют. Далее не было проведено досудебное слушание, которое в обязательном порядке должно производиться, когда предъявляют такие тяжкие преступления, - сказал Слесарев.

Также адвокат выразил недоумение, почему процесс ведет судья, на которого ранее было заведено уголовное дело.

- Генпрокуратура ему инкриминирует злоупотребление должностным положением и вынесение заведомо неправосудного приговора в тот период, когда он был судьей Сузакского района, - добавил он.

Напомним, в ноябре 2018 года Генеральным прокурором КР в отношении судьи Сузакского районного суда Жалал-Абадской области (ныне председатель Ленинского районного суда г.Бишкек Кубанычбек Касымбеков) и других должностных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 328 (Вынесения заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК КР.

Уголовное дело БЫЛО передано в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации дальнейшего расследования.