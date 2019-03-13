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"Кырк чоро" требуют от депутатов законом запретить гей-пропаганду в КР

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- Оксана Гут
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Сегодня, 13 марта, у здания бишкекской мэрии прошел митинг ОО "Кырк чоро", организованный против мирного марша женщин 8 марта, где участвовали представители ЛГБТ-сообщества.

На акцию протеста, как признали сами ее участники, пришло гораздо меньше людей, чем они ожидали. Всего "Кырк чоро" поддержали порядка 20 человек, едва ли не меньше, чем пришло освещать мероприятие журналистов.

Напомним, ранее представители скандальной организации требовали отставки мэра столицы Азиза Суракматова за то, что он допустил проведение, как они уверены, гей-парада. Теперь за это они призывают освободить от должностей представителей местных органов власти. Правовую оценку действиям местных чиновников также, по заявлению организации, проводит Генпрокуратура. Кроме того, активисты настаивают на том, чтобы привлечь к ответственности организаторов самого марша. И главное требование – принять закон, запрещающий всякого рода пропаганду ЛГБТ.

Организаторы митинга раздали собравшимся свои требования в письменном виде и далее направились в сторону Жогорку Кенеша, чтобы передать их непосредственно депутатам парламента.

Как заявили представители объединения, они соберут тысячи своих сторонников по республике и продолжат митинговать, пока их требования не будут выполнены.


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URL: https://www.vb.kg/377199
Теги:
Азиз Суракматов, Генеральная прокуратура, закон, митинг, ЛГБТ, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кырк Чоро
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Комментарии
Мика Мамаев
13.03.2019, 14:10
Карма: +165
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 250
Минусов: 85
Комментариев: 253

Не только 40 .мо ,,,но и я хотел бы потребовать чтобы мужчины оставались МУЖЧИнами ,а женщины ЖенЩиНами ,,,,а призывы ,агитации нарущающие НОРМУ "Религии,природы, вселенной" сажать,депортировать ,судить обьявить вне закона,

-1
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Bishkekman
13.03.2019, 15:18
Карма: +60
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 80
Минусов: 20
Комментариев: 117

Лучше запретить этих дикарей. Только позорят страну. То на китайцев кидаются, то на корейцев, которые в отличие от этих баранов вкладывают деньги в страну, приносят пользу. 

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Катехизис
13.03.2019, 17:17

А я  предлагаю вместе с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений запретить пропаганду исламизма. Не буду перечислять весь вред от вовлечения в сети исламизма молодых людей, всё это приводилось уже сотни-тысячи раз. Но вред от насаждения этой религии, щедро оплачиваемой арабами, уже настолько очевиден, что не замечать это уже просто глупо.

Одно только то, что эта религия допускает насилие над малолетними детьми, как девочками, так и мальчиками уже достаточно, чтобы вообще запретить её.

Знаете какое "наказание" в этой религии грозит мужчине, изнасиловавшему мальчика? Он обязан взять в жёны мать этого мальчика. Только там не пояснено, а что делать, если женщина уже замужем? Взять в "жёны" и её мужа?

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