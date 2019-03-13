"Кырк чоро" требуют от депутатов законом запретить гей-пропаганду в КР

Сегодня, 13 марта, у здания бишкекской мэрии прошел митинг ОО "Кырк чоро", организованный против мирного марша женщин 8 марта, где участвовали представители ЛГБТ-сообщества.

На акцию протеста, как признали сами ее участники, пришло гораздо меньше людей, чем они ожидали. Всего "Кырк чоро" поддержали порядка 20 человек, едва ли не меньше, чем пришло освещать мероприятие журналистов.

Напомним, ранее представители скандальной организации требовали отставки мэра столицы Азиза Суракматова за то, что он допустил проведение, как они уверены, гей-парада. Теперь за это они призывают освободить от должностей представителей местных органов власти. Правовую оценку действиям местных чиновников также, по заявлению организации, проводит Генпрокуратура. Кроме того, активисты настаивают на том, чтобы привлечь к ответственности организаторов самого марша. И главное требование – принять закон, запрещающий всякого рода пропаганду ЛГБТ.

Организаторы митинга раздали собравшимся свои требования в письменном виде и далее направились в сторону Жогорку Кенеша, чтобы передать их непосредственно депутатам парламента.

Как заявили представители объединения, они соберут тысячи своих сторонников по республике и продолжат митинговать, пока их требования не будут выполнены.