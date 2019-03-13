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Экс-депутату Карганбеку Самакову смягчили наказание

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Карганбек Самаков из мест заключения был переведён в колонию-поселение. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, решение было принято комиссией на основании нового законодательства.

- Самакову остается еще сидеть 1,5 года, которые он проведет в колонии-поселении. Его дело рассмотрела комиссия, и так как он отсидел одну треть, то было принято решение перевести его в колонию-поселение, - пояснила она.

Напомним, экс-депутат Карганбек Самаков осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконной трансформации земель. Проходившие по этому делу экс-премьер-министр Игорь Чудинов и экс-вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиев были приговорены к штрафам в 5 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/377200
Теги:
ГСИН, Карганбек Самаков, Игорь Чудинов, суд, Кыргызстан, Элеонора Сабатарова, Искендербек Айдаралиев
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Комментарии
реалист
13.03.2019, 17:56

в 2017 году получил срок 10 лет не прошло и двух лет а его уже выпускают, браво кыргызская законодательная система. Такое ощущение что новые кодексы кто то проллобировал под себя. 

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