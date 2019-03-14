Задержан кыргызстанец, воевавший в Сирии

8 марта 2019 года органами ГКНБ совместно с МВД КР, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению проникновения в Кыргызскую Республику боевиков и наемников международных террористических организаций (МТО), задержан находившийся в международном розыске гражданин КР "И.А.Ш.", уроженец Ошской области.

Установлено, что задержанный в 2015 году, находясь на трудовых заработках в одной из стран СНГ, попав под влияние эмиссаров МТО, выехал в Турцию и далее в Сирию с целью присоединения к бандформированиям и дальнейшего участия в "джихаде" против правительства Сирийской Арабской Республики. Пройдя боевую подготовку, "И.А.Ш." принимал активное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данному факту был объявлен в розыск в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 375 (Наемничество) УК КР (по старому кодексу).

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий.