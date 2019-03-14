Власти Таджикистана обвинили кыргызстанцев в провокации конфликта

Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистано сделало официальное заявление по конфликту на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана.

"13 марта 2019 года на территории джамоата Ворух города Исфара со стороны Кыргызстана в нарушение двустороннего межправительственного Протокола было начато строительство дороги "Кокташ-Оксой-Тамдик". На эти действия кыргызской стороны жители джамоата Ворух города Исфара выступили с протестом. В ответ со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь по жителям названного джамоата", - говорится в сообщении ведомства.

Погранвойска Таджикистана заявляют, что правоохранительные органы Кыргызстана перекрыли дорогу "Исфара-Ворух", прекратив по ней движение автотранспорта граждан Таджикистана.

"Кроме того, кыргызские пограничники удерживали на территории погранотряда "Оксой" 30 пассажиров из числа граждан Таджикистана на двух автомашинах марки "Газель" в качестве заложников. В Ворух прибыли 50-60 граждан Кыргызстана под руководством заместителя председателя джамоата Оксой Баткенского района Жалчиева Эркина, которые закидали камнями жителей Воруха, вследствие чего 11 граждан Таджикистана получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу", - отмечается в заявлении.

Далее главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана утверждает, что на территории кишлака Ходжа Ало джамоата Чоркух граждане КР открыли огонь из охотничьего оружия, в результате чего гражданин Таджикистана Хакимов Хусейн, 1976 года рождения, житель участка Сомониён джамоата Чоркух получил ранение в области сердца, от которого скончался в больнице.

"Также получили ранения: старший участковый лейтенант милиции Авеззода Саидшариф - в бедро; гражданин Атамов Максаджон, 1973 г.р., житель села Таги сада – в область головы и Аюбов Рахим, 1973 г.р., житель села Ходжа Ало джамоата Чоркух – в ногу. Житель участка Муминабад джамоата Чоркух Сохибов Рахмониддин, 1984 г.р., получил травму от ударов камнями. Кроме того, граждане Кыргызстана подожгли склад гражданина Таджикистана Муллоджонова Абдумаджида, жителя села Ходжа Ало и мельницу на участке Сомониён джамоата Чоркух", - говорится в заявлении.

По мнению таджикистанских властей, данный инцидент спровоцирован гражданкой Кыргызской Республики, председателем кишлачного совета. Именно она, якобы, является постоянной зачинщицей обострения кыргызско-таджикских отношений.

В завершение управление погранвойск ГКНБ соседней республики сообщает о проводящихся переговорах для урегулирования ситуации.

Отметим, сейчас в Баткенской области кроме представителей местной власти находится вице-премьер-министр Жениш Разаков. Ситуацию на приграничной территории обсуждают в Жогорку Кенеше правда, за закрытыми дверями.

В свою очередь замакима Баткенского района Таалайбек Ибраимов сообщил VB.KG, что ситуация на кыргызско-таджикской границе со вчерашнего вечера остается стабильной. Однако, жители приграничных сел по-прежнему не открывают дороги.

- Сегодня ситуация стабильная, вчера, конечно разгорелся конфликт. Но обстановку быстро взяли на контроль. Тем не менее ранен один местный житель. Он сейчас находится в больнице. Кто именно выстрелил в него неизвестно, подробности выясняют правоохранительные органы, - рассказал Ибраимов.

Он добавил, что дороги в регионе со вчерашнего дня перекрыты. Несколько десятков кыргызстанцев перекрывают в Аксай, а таджикистанцы закрыли автомобильное движение в местности Торт-Кочо.

- Все началось из-за строительства объездной дороги Аксай-Тамдык. Когда ее достроят, мы получим независимый доступ ко всем пастбищам. Жители Таджикистана этим недовольны, - сказал Таалайбек Ибраимов.

Напомним, 13 марта на приграничной территории между жителями приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стало начало строительства объездной дороги Аксай-Тамдык. Заместитель акима Баткенского района Таалайбек Ибраимов уверяет, что строительство ведется на территории Кыргызстана, а не на спорных участках.

К слову, сейчас депутаты Жогорку Кенеша проводят закрытое обсуждение кыргызско-таджикской ситуации.