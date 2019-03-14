Послам Кырызстана теперь придется несладко

Сегодня, напомним, президент Кыргызстана встречался с руководителями дипломатических миссий Кыргызстана за рубежом. Сооронбай Жээнбеков сделал несколько заявлений и указаний, направленных на усиление работы дипломатов и ужесточение контроля за их деятельностью.

Так, он озвучил, что послы теперь ежегодно будут отчитываться о проделанной работе непосредственно перед президентом.

Глава государства отметил, что просто так теперь отсидеться послам не получится. Тем более работать по старинке.

"Некоторые послы и консулы не справляются с возложенными на них задачами, а отдельные дипучреждения не продвигают на должном уровне работу по продвижению наших национальных интересов. Имеются случаи, когда люди недовольны тем, что сотрудники посольств не обращают внимания на нужды наших граждан, иногда позволяя себе грубое отношение к ним", - сказал президент.

В этой связи Жээнбеков потребовал от послов работать день и ночь.

"К кому обратиться нашим гражданам, оказавшимся в трудном положении за рубежом? Поэтому двери посольств должны быть открыты круглосуточно, а их сотрудники должны оперативно реагировать на нужды наших граждан", - добавил он.

Случайным же людям, продолжил президент, в дипломатии не место.

"Какого государства не буду говорить, вы все прекрасно знаете, но один бывший посол нарушил служебную этику, продемонстрировав свою некомпетентность. В дипломатии подобным ему людям не место", - подчеркнул он.

В то же время он поручил Министерству иностранных дел проконтролировать чиновников, выезжающих за рубеж.

"Многие из них ездят за границу, чтобы попить чай в посольстве. Надо будет строго контролировать все поездки. МИД должен требовать отчеты и потом предоставлять их премьер-министру", - поручил глава государства.

Напомним, ранее экс-посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан после скандала с чиновницей из Минсоцразвития был в кругу самых обсуждаемых отечественных персон. В частности, он тогда открыто осудил поведение экс-замминистра соцразвития Зууракан Каденовой, которая устроила дебош в самолете в аэропорту Сеула. Позже на пресс-конференции Султан рассказал подробности этого инцидента и заявил о нарушениях в диппредставительствах Кыргызстана, на которые не реагирует руководство МИД. Все это цепочкой повлекло за собой другие скандалы, когда, к примеру, депутаты подняли вопрос по незаконному использованию диппаспортов отечественными чиновниками.

Позже указом президента Кылычбек Султан был снят со своей должности, но не вернулся сразу в Кыргызстан, а сразу же заявил о своем намерении просить политического убежища у другой страны. Правда, своей угрозы он так и не выполнил, вернувшись как ни в чем не бывало на родину.