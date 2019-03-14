Обвиняемый в убийстве мужчина задержан за попытку изнасилования девочки

12 марта 2019 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась местная жительница, 29-летняя гр. Р.Н., она просила принять меры в отношении гражданского мужа 31-летнего К.Д. который пытался изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь 12-лет гр.О.Ж,, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, и накануне, 13 марта 2019 года, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками ИДН ОВД Аламединского района по заявлению вышеуказанной гражданки был задержан гражданский муж заявительницы, житель Чуйской области 31-летний гр. К.Д.

В настоящий момент Следственной службой ОВД Аламединского района были даны следственные поручения необходимым службам. Назначены необходимые экспертизы.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения данного преступления.

Выяснилось что, задержанный гр. К.Д., ранее был судим за кражу Сокулукским районным судом Чуйской области и с 2016 разыскивался ОВД Кеминским районом по факту убийства, и на него было заведено розыскное дело (мера пресечения арест).

Согласно статье 165 (Развратные действия) УК Кыргызской Республики задержанный водворен в ИВС. По уголовному делу досудебное производство продолжается.