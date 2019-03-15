Глава Таможенной службы Онолбеков боится прессы и телефонов?

Предприниматели "Дордоя" вчера встретились с председателем Таможенной службы КР Алмазом Онолбековым. Поводом к встрече послужило недовольство торговцев в связи с повышением таможенных тарифов в 3 раза. Об этом редакции VB.KG подтвердила глава профсоюза предпринимателей "Дордоя" Дамира Долоталиева.

По ее словам, по результатам этой встречи глава ТС КР обещал позже дать свой ответ, сможет ли он помочь торговцам.

- Ровно 2 недели мы ведем переговоры с министром экономики и председателем таможни. Возникла очень большая проблема и предприниматели, которые являются членами профсоюза, обратились к нам за помощью. Дело в том, что они после китайского Нового года купили в Китае товары, и когда они прилетели домой, то здесь уже узнали о повышении таможенных тарифов в 3 раза. И все взялись за голову, что делать? Если бы они знали, что тарифы настолько подорожают, то тогда бы настолько не закупались. Ведь многие из них взяли банковские кредиты, - пояснила предысторию глава профсоюза.

С председателем ТС КР Алмазом Онолбековым Долоталиева встречалась не один раз, где просила его сделать какие-то послабления для предпринимателей на этот сезон, чтобы люди могли продать то, что закупили по старым расценкам.

- Он мне все время объясняет, что наша страна является членом ЕАЭС, и по этой причине таможенные тарифы поднялись. Я ему говорю, почему же вы не предупредили торговцев об этом заранее. Ведь даже президент часто говорит о поддержке малого и среднего бизнеса, который по сути кормит страну. А в итоге люди оказались в тяжелейшей ситуации. По этой причине мы за помощью обратились к президенту и премьер-министру. После этого меня вызвал опять к себе глава Таможенной службы и попытался мне снова объяснить, почему они не могут снизить цены. Тогда я попросила его встретиться с предпринимателями "Дордоя", и он согласился, но поставил условие нам, чтобы не было прессы, и все телефоны должны быть отключены. Я согласилась на это, дав понять, что нам самим не нужен пиар и какие-либо волнения, - добавила она.

Также глава профсоюза выразила непонимание, почему некоторые члены правительства из нее пытаются сделать врага.

- Онолбеков постоянно пытается мне навязать мысль, что за недовольством предпринимателей стоят какие-то третьи силы. Какие могу быть третьи силы?! Именно наш рынок всегда был далек от всех этих пикетов и митингов. Именно предприниматели "Дордоя" всегда понимали и понимают, что прежде всего всякого рода волнения грозят остановить торговлю. Зачем нам все эти пикеты и какие-то там антикитайские настроения? У нас возникла проблема, и к кому мы должны были обращаться? Я стучалась во все двери, но почему-то некоторые члены правительства видят во мне врага. Неужели им непонятно, что когда люди теряют свой бизнес, они будут недовольны. Чего они ждали, благодарностей? Элементарно можно же было предупредить людей, подготовить их к этому. Ничему нас жизнь не учит, - эмоционально сказала она.

Самое интересное, продолжила собеседница редакции, в министерстве экономики ничего не знают про повышение таможенных тарифов на товары из Китая.

- Это что вообще происходит?! В самом министерстве экономики в первый раз слышат про эти повышения. Более того, сам глава ТС КР Онолбеков недавно в одном из своих интервью сказал, что никакого повышения не было. Это как понимать, и кому верить, - выразила недоумение Дамира Темирбековна.

Напомним, ранее сообщалось, что на рынке "Дордой" прошел митинг, на котором предприниматели требовали снизить таможенный тариф на товары из Китая. По их словам, после китайского нового года растаможка на товар поднялась с 1.8 долларов до 3 долларов за килограмм.