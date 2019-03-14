Женщина зарезала незванного гостя

10 марта по дороге в больницу от ножевого ранения скончался житель села Михайловка. Смертельный удар нанесла ему односельчанка. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 10 марта в милиции поступило сообщении с Иссык-Кульской областной больницы о насильственной смерти мужчины. Как позже выяснилось, он житель села Михайловка 1982 г.р. в тот день пришел в дом к односельчанке – хозяйке местного магазина 1965 г.р. В результате ссоры она нанесла незваному гостю один удар в область груди. Он оказался смертельным.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР, начато досудебное расследование.