Глава МВД поручил провести объективное расследование конфликта на границе

Глава МВД Кашкар Джунушалиев ночью прибыл в Баткенскую область и сегодня рано утром провел совещание с личным составом УВД Баткенской области в селе Аксай Баткенской области с участием замминистра МВД Мирлана Каниметова, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании министр обсудил вопросы урегулирования ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы и поставил задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а также совместно с другими силовыми структурами и представителями местного самоуправления провести разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов.

Глава МВД отметил необходимость недопущения дальнейшей эскалации ситуации на границе и проведению объективного расследования и недопущению подобных ситуаций в будущем, также проведение переговоров по стабилизации обстановки и оказания помощи жителям приграничных районов Баткенской области.

Джунушалиев подчеркнул о необходимости проведения активной разъяснительной работы среди жителей приграничных районов Баткенской области о принимаемых мерах по стабилизации обстановки совместно с таджикской стороной. В Баткенской области сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме, также усиленно охраняются все

участки границы, ситуация на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области стабильная.