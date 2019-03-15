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Глава МВД поручил провести объективное расследование конфликта на границе

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- ВБ
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Глава МВД Кашкар Джунушалиев ночью прибыл в Баткенскую область и сегодня рано утром провел совещание с личным составом УВД Баткенской области в селе Аксай Баткенской области с участием замминистра МВД Мирлана Каниметова, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании министр обсудил вопросы урегулирования ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы и поставил задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а также совместно с другими силовыми структурами и представителями местного самоуправления провести разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов.

Глава МВД отметил необходимость недопущения дальнейшей эскалации ситуации на границе и проведению объективного расследования и недопущению подобных ситуаций в будущем, также проведение переговоров по стабилизации обстановки и оказания помощи жителям приграничных районов Баткенской области.

Джунушалиев подчеркнул о необходимости проведения активной разъяснительной работы среди жителей приграничных районов Баткенской области о принимаемых мерах по стабилизации обстановки совместно с таджикской стороной. В Баткенской области сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме, также усиленно охраняются все

участки границы, ситуация на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/377231
Теги:
Баткенская область, Кашкар Джунушалиев, ГКНБ, МВД, граница, парламент, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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