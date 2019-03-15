Ежегодно на фостерные семьи выделяется 2,4 млн сомов

В настоящее время в интернатных учреждениях, их в Кыргызстане 143, находятся 12 тысяч детей. Это много и это нас не красит. Об этом в интервью VB.KG сообщила заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

При этом в месяц на каждого ребенка выделяется 12-15 тысяч сомов, которые уходят в основном на коммунальные услуги, содержание здания и т.п.

Замминистра настаивает – дети должны жить в семье, хотя бы в фостерной. По ее данным, ежегодно из бюджета на развитие института фостерных семей выделяется 2 млн 400 тысяч сомов. Но проект пока трудно назвать успешным.

В пример чиновница привел трагический случай, который произошел в прошлом году в Панфиловском районе Чуйской области. Где женщина до смерти избила 2-х летнего ребенка своей подруги, уехавшей на заработки в Россию. Напомним, по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью" УК КР. Дело рассматривает суд.

- У женщины, в отношении которой возбуждено уголовное дело, своих трое маленьких детей. После ее задержания осталось еще трое несовершеннолетних, которых мы располагаем в интернаты. А если бы в Панфиловском районе на тот момент была обучена фостерная семья, то малышам не пришлось бы уезжать в неизвестное место, к незнакомым людям. Они же знают своих сельчан, соседей. Мы бы выплачивали заработную плату таким родителям - 6 тысяч сомов в месяц, и на каждого ребенка еще по 6 тысяч. А так дети терпят еще один очень большой стресс, - отметила Солтонбекова.

Для справки: Фостерная семья – это профессиональная семья, прошедшая обучение и имеющая сертификат по предоставлению услуг по уходу за ребенком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Положение об институте фостерных семей было принято правительством еще в 2012 году, начало работать с 2014-го.