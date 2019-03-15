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Операция "Арсенал": У жителей Иссык-Куля изъяли незаконное оружие

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- Оксана Гут
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На Иссык-Куле в ходе операции "Арсенал" изъято 9 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Операция проводилась в течении трех дней в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, по инициативе УВД Иссык-Кульской области.

Были проверены 1793 охотников-любителей, 27 объектов разрешительной системы, а также приняты меры по изъятию оружия у тех, кому противопоказано владеть им.

В результате граждане добровольно сдали 9 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, составлено 26 протоколов за нарушение правил хранения и перерегистрации оружия.

Кроме того, за эти три дня операции "Арсенал" было раскрыто 19 ранее совершенных преступлений, выявлено одно наркопреступление, задержаны двое ранее разыскиваемых лиц.

УВД Иссык-Кульской области напоминает, согласно законодательству, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/377234
Теги:
Иссык-Кульская область, операция, оружие, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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