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Мадумаров рассказал VB.KG, продавал ли он кыргызские земли Таджикистану

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- Екатерина Улитина
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Политик Адахан Мадумаров рассказал VB.KG, как было подписано соглашение с Таджикистаном, согласно которому Кыргызстан взял в аренду на 49 лет 275-метровую полосу приграничной территории. По его словам, он гордится, что десять лет назад делегации из Кыргызстана удалось достигнуть взаимопонимания с таджикской стороной.

- Это была дипломатическая миссия, во время которой нам удалось добиться для наших граждан независимого от Таджикистана пути передвижения. Тогда таджикские пограничники поставили в селе Кок-Таш пункт пропуска и местные жители, чтобы добраться из Баткенской области в Ош, вынуждены были проходить досмотр и пограничный контроль. Протокол полностью снял этот вопрос. После этого началось строительство объездной автодороги и возведен мост, - рассказал Адахан Мадумаров.

Переговоры, о которых говорит политик, прошли в таджикском Худжанде 3 марта 2009 года. Протокол об аренде территории подписывали с кыргызской стороны Адахан Мадумаров в качестве секретаря Совета безопасности и его таджикский коллега Амиркул Азимов. Цена аренды была символическая – 1 доллар ежегодно. Эту территорию собирались использовать для строительства объездной дороги Баткен-Ош.

Адахан Мадумаров отрицает, что подписание протокола фактически означало, что Кыргызстан признал приграничную территорию за Таджикистаном. Этот документ являлся лишь временной мерой, чтобы помочь людям определять границы своей территории, пока высшее руководство республик не примет официального решения по границам. Юридически протокол не закреплял право на землю за Таджикистаном.

- Переговоры по делимитации и демаркации границ могут тянуться годами, а людям нужно жить сейчас. И этот протокол существенно облегчил жизнь людям, которые встречались с огромными сложностями, провозя через границу килограмм риса или еще какие-то товары, - заключил Мадумаров.

Напомним, что вопрос к Адахану Мадумарову возник после того, как в Сети появился скрин документа, якобы подписанный бывшим чиновником, по которому Таджикистану переходит спорный участок.


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URL: https://www.vb.kg/377236
Теги:
Адахан Мадумаров, Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
Болотбек
15.03.2019, 12:24

Во всем виновата тогдашняя Москва,которая кормила как вздумается и тогдашнее руководство Республики

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Каркыра
15.03.2019, 12:33

Как всегда оправдыаает свои движения стране ушербные.

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Нуржан
15.03.2019, 12:34

Это была реальная управленческая ошибка. Адахан просто не хочет признавать, что юридически существует понятие "делового оборота". Другими словами "сложившаяся практика". Так вот, именно с подписания Адаханом этого документа начала складываться практика, что определенная часть территории отошла Таджикистану. Люди стали так понимать и поэтому все эти конфликты. По-хорошему, за такие подписи привлекать нужно к ответственности.

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Юрист
15.03.2019, 12:37

Мадумаров как всегда старается оправдываться на самом деле в этом документе написано что мы свои земли у Тажиков на аренду берем, Мадумаров думает что он правильно сделал но это не так экс губернатор говорит что Мадумаров продал наши земли. 

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Свадебный микрофон
15.03.2019, 12:48

Мадумаров, политик - это не болтать и сдавать интересы Страны.

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Айлин
15.03.2019, 12:54

У этого человека кроме ораторского таланта ничего нет. Нет никакой пользы, и не было и не будет

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Кира
15.03.2019, 13:15

Саткын! Мадумаров!

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Бакыт
15.03.2019, 13:25

Да Мадумарова словами не победить, как всегда лапшу на уши вешает. Очки на выборы хочет заработать

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Жора
15.03.2019, 13:26

Это самая большая ошибка Мадумарова он дал наши земли другим. Он этой работой опозорился для всего народа.

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Баткен
15.03.2019, 13:33

Мадумаров враг кыргызского народа. И большой провокатор.

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Тунгуч
15.03.2019, 14:20

Люди хватит критиковать Мадумарова! Возможно он прав.возможно нет.просто подайте в суд на него.суд решит кто прав кто виноват...на бумаге черно по белому написанно..не один суд не решиться вынести незаконное решение....так как все под микроскопом будет рассматриваться.

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Читатель
15.03.2019, 14:33

Вроде его кандидатуру рассматривают на пост Премьер-министра. По крайней мере взяток брать не будет и другим не даст брать. Договариваться умеет. Владеет в совершенстве языками. Образован и принципиален. Правильный выбор. Давно пора использовать его опыт на благо страны. Видимо в апреле у нас будет новый премьер

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миргул
15.03.2019, 14:37

Мадумаров всего на всего лжец и предатель своего народа ему не нужен Кыргызстан ему лишь бы до жить до старости главное не в тюьрме. 

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Болотбек
15.03.2019, 14:37

. ..которая кроила......

Болотбек

Во всем виновата тогдашняя Москва,которая кормила как вздумается и тогдашнее руководство Республики

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Farkhod Mirzaaliev
15.03.2019, 14:38
Карма: 0
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Комментариев: 1

Вовсем виноват Кремль. Четко не разделил границу. Кыргызстану другой вариант Таджикистану другой Узбекистану вообще другой карту давал.

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Айбек
15.03.2019, 15:05

Мадумаровдун есть язык который метит землю, соц сетях имена Кабарлар.кж дал интервью экс-губер 

Баткенв 2009 году при Бакиеве Мадумаров будучи секретарь совбеза подписал что мы у Таджиков взяли в аренду эти земли но Экс-губер ясно и явно говорит что эти земли принадлежали Кыргызстану а Мадумаров даром подарил и теперь как я вижу оправдывается. У него даже капли совести нет смотрите какого человека мы доверяли когда -то.

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Анарис
15.03.2019, 15:11

Он много говорит мало делает, а нам нужны те кто мало говорит и работает на результат.

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