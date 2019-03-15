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Налоговая сделала последнее предупреждение газете "Супер Инфо"

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- Елена Цой
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Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики 6 марта 2019 года назначила выездную налоговую перепроверку деятельности ОсОО "Компьютер Пресс" (газета "Супер Инфо") на основании постановлений Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Перепроверка проводится на предмет соблюдения требований налогового законодательства КР за период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2018 года.

Предписание на выездную перепроверку вручено 11 марта текущего года коммерческому директору ОсОО.

С момента получения предписания представители ОсОО не представили первичные бухгалтерские документы для осуществления перепроверки.

В связи с этим 13 марта 2019 года налогоплательщику передано решение о предоставлении документов. Согласно налоговому законодательству, ОсОО "Компьютер Пресс" (газета "Супер Инфо") обязано в течение 5 рабочих дней, то есть до 20 марта текущего года, предоставить всю запрашиваю документацию для проведения соответствующей перепроверки.

Основателем этой газеты, напомним, является оскандалившийся Кылычбек Султан. Послом Малайзии он был назначен с протекции Омурбека Текебаева, потом был назначен на должность посла Кыргызстана в Южной Корее и был отправлен в отставку после скандала с замминистра соцразития Зууракан Каденовой. К слову, с 2012 по 2013 Кылычбек Султан и сам занимал должность министра соцразвития.

С учетом последних заявлений Султана не исключено, что эти требования от Налоговой он будет интерпретировать как давление на него властей.


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URL: https://www.vb.kg/377238
Теги:
ГНС, СМИ, Кылычбек Султанов, нарушения, Налоговый кодекс, Кыргызстан, Каденова Зууракан, скандал, дипломатия
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Комментарии
Жора
15.03.2019, 14:05

Супер инфо переходит все границы приличия распростроняя ложные информации. И еше у них и с законами не все в порядке

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Лена
15.03.2019, 14:42

Супер инфо не только переходит все границы но распространяет  лживые материалы, по закону надо принят меры как при Атамбаева, он же закрыл телеканал "Сентябрь", а теперь почему нельзя принят  такой опыт.

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канжар
15.03.2019, 15:00

Супер инфо это реальная желтая пресса в Кыргызстане они печатают все подряд даже не разбирается правда или нет главное им заполнят страницы, и как вам всем известно печатает только разводы короче говоря не приятные новости.

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