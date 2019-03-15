Налоговая сделала последнее предупреждение газете "Супер Инфо"

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики 6 марта 2019 года назначила выездную налоговую перепроверку деятельности ОсОО "Компьютер Пресс" (газета "Супер Инфо") на основании постановлений Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Перепроверка проводится на предмет соблюдения требований налогового законодательства КР за период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2018 года.

Предписание на выездную перепроверку вручено 11 марта текущего года коммерческому директору ОсОО.

С момента получения предписания представители ОсОО не представили первичные бухгалтерские документы для осуществления перепроверки.

В связи с этим 13 марта 2019 года налогоплательщику передано решение о предоставлении документов. Согласно налоговому законодательству, ОсОО "Компьютер Пресс" (газета "Супер Инфо") обязано в течение 5 рабочих дней, то есть до 20 марта текущего года, предоставить всю запрашиваю документацию для проведения соответствующей перепроверки.

Основателем этой газеты, напомним, является оскандалившийся Кылычбек Султан. Послом Малайзии он был назначен с протекции Омурбека Текебаева, потом был назначен на должность посла Кыргызстана в Южной Корее и был отправлен в отставку после скандала с замминистра соцразития Зууракан Каденовой. К слову, с 2012 по 2013 Кылычбек Султан и сам занимал должность министра соцразвития.

С учетом последних заявлений Султана не исключено, что эти требования от Налоговой он будет интерпретировать как давление на него властей.