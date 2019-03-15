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Еще один пожар. В Ленинском районе Бишкека горит дом

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- Оксана Гут
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Основной очаг возгорания в Сокулукском районе Чуйской области потушен, но пожар еще полностью не ликвидирован. Однако гражданам уже ничего не угрожает. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По ее данным, в результате крупного пожара огонь уничтожил один частный дом, грузовую машину, контейнер. Также пострадали две близлежащие жилые постройки – у них сгорела крыша.

На место происшествия были также привлечены сотрудники МВД.

О причине пожара пока не сообщается.

Отметим, ранее пресс-служба МЧС КР распространила информацию, что огонь полыхал по улице Архангельская Ленинского района Бишкека. По уточненным данным, возгорание случилось на территории Сокулукского района Чуйской области. Предварительно, по улице Фрунзе горели дома, переоборудованные в хозсклады.

Меж тем, как стало известно VB.KG, в том же Ленинском районе по улице Джамгырчинова примерно в то же время горел один жилой дом. В МЧС информацию подтвердили, отметив, что на вызов, который поступил примерно в 12.45, выехали два пожарных расчета.

Остальная информация уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/377240
Теги:
взрыв, ГСМ, Ленинский район, пожар, Бишкек, Кыргызстан, МВД, МЧС
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