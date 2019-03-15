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В Бишкеке насмерть сбит сотрудник "Тазалыка"

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- ВБ
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Вчера, 14 марта, в 20:00 произошла трагедия, на улице Профсоюзная был сбит насмерть сотрудник МП "Тазалык" - 36-летний Усон Жусубалиев. Он был уроженцем Казармана, проживал с семьей в жилмассиве Тынчтык, супруга Пратова Г.З также является сотрудницей МП "Тазалык", сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Участок, на котором он проводил свою работу, полностью освещен, на погибшем была спецодежда со светоотражающими полосами. По предварительным данным, автомобиль ехал на повышенной скорости, так как погибший отлетел почти на 20 метров...

Водитель, совершивший автонаезд, задержан. В данное время ГУОБДД столицы проводит необходимые следственные мероприятия.

Со стороны предприятия родственникам погибшего сотрудника будет оказана материальная помощь.

Мэрия города Бишкек искренне соболезнует родным и близким безвременно ушедшего и надеется на объективное следствие.

Дорогие горожане-автомобилисты, сотрудники мэрии работают круглосуточно, и днем и ночью, они все работают в специальной одежде со светоотражающими элементами, но они продолжают гибнуть. Пожалуйста! Просим замечать этих "невидимых людей", которые благоустраивают нашу столицу...


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URL: https://www.vb.kg/377242
Теги:
ДТП, задержание, погибшие, ПДД, Бишкек, автонаезд, следствие, уголовное дело, мэрия, Тазалык
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