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Приграничный конфликт. Люди не расходятся, просят достроить дорогу

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- Екатерина Улитина
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В Баткенской области местные жители не расходятся, ожидая итогов переговоров вице-премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана. Единственное требование жителей, чтобы власти возобновили строительство объездной дороги Ак-Сай-Тамдык. Об этом VB.KG сообщил заместитель акима Баткенского района Таалайбек Ибраимов.

- Люди больше не подходят к границе, остаются внутри села Ак-Сай, но пока не расходятся. С таджикской стороны люди тоже ждут. Весь день ситуация остается стабильной и спокойной. Вдоль линии границ находятся только правоохранительные органы и пограничники, - сообщил Ибраимов.

Напомним, 13 марта произошел конфликт между жителями приграничных районов баткенской области Кыргызстана и Таджикистана. Стычки продолжились 14 марта. Сегодня вице-премьер-министры двух республик обсудили пути решения конфликта. По итогам переговоров вице-премьер-министр КР Жениш Разаков пообещал достроить объездную дорогу Ак-Сай-Тамдык.

Во время столкновений 13 и 14 марта погибли двое граждан Таджикистан, трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения. Все раненые кыргызстанцы доставлены в областную больницу. По данным Минздрава, состояние двоих пациентов удовлетворительное, они получают лечение в отделении травматологии. Еще один раненый находится в отделении реанимации в стабильно-тяжелом состоянии.

- Он получил огнестрельное ранение в грудь, его состояние тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Сегодня его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, теперь он дышит сам, находится в сознании, - прокомментировали VB.KG в Минздраве.


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URL: https://www.vb.kg/377247
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан, Минздрав, Погранслужба
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Комментарии
Баха Баткенский
15.03.2019, 17:40

Уважаемые представители власти не будьте ****** достройте дорогу 

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Жалоба модератору
Гражданин
15.03.2019, 19:30

Баха Баткенский

Уважаемые представители власти не будьте ****** достройте дорогу 

ты хотел написать не уважаемые

0
Цитировать
Жалоба модератору
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