Власти боятся брать на себя ответственность в вопросе границ - Аламанов

Приграничные конфликты местных жителей будут возникать до тех пор, пока власти не завершат процесс демаркации и делимитации границ. Поставить точку в приграничных спорах можно довольно быстро, но у властей не хватает на это смелости или профессионализма. Таким мнением с VB.KG поделился академик Саламат Аламанов, который с 1995 года руководил правительственной делегацией на переговорах по делимитации и демаркации границ Кыргызстана с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

- Пока не завершен процесс определения границ, у населения будут возникать взаимные претензии друг к другу. Всегда находится тот, кто подольет масла в огонь. К тому же в последние годы в столкновениях в основном участвуют молодые люди. Им легко внушить свои мысли, легко разозлить. Поэтому стычки, подобные той, что сейчас разворачивается в Баткенской области, будут повторяться снова и снова, чтобы прекратить это нужна смелость и профессионализм. Люди боятся, что их имя будут полоскать, как имя Аламанова, за договор по границам с Китаем, - сказал Саламат Аламанов.

Академик уверен, что решить приграничные споры можно довольно быстро. Нужна лишь решительность и компетентность.

- Возможно, им выгодно тянуть время, бесконечно ездить на переговоры, возвращаться ни с чем и обвинять соседей. А может быть дело в некомпетентности. Профессионал всегда уверен в правильности своего решения, может его отстаивать и отвечать за него, но если человек не компетентен, он старается переложить ответственность на другого, тянет время, чтобы решение принял следующий человек, который займет пост. А в это время страдают простые люди и их интересы, - подчеркнул Аламанов.

Напомним, 13 марта в Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных территорий Кыргызстана и Таджикистана.

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы на сегодняшний день в целом стабильная.

В выходные дни инцидентов и скопления граждан в приграничных районах не зафиксировано.

Вице-премьер министр КР Жениш Раззаков с руководителями Государственной пограничной службы КР, МВД КР, главами областных администраций находятся в Баткенской области.

Сегодня продолжится переговорный процесс делегаций сторон Кыргызстана и Таджикистана по вопросам урегулирования ситуации на границе.

Дороги Исфара-Ворух (РТ) и Баткен-Лейлек (КР) остаются закрытыми.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления проводят разъяснительную работу с населением приграничных районов.

Пограничные подразделения Кыргызстана на кыргызско-таджикском участке государственной границы несут службу в усиленном режиме.