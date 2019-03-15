Аким Свердловского района встретился с жителями жилмассива "Келечек"

Городские окраины и их развитие чрезвычайно актуальны для развития города в целом. В жилых массивах Свердловского района имеется ряд проблем, которые необходимо решать совместными усилиями, самыми основными проблемами жителей жилых массивов является узаконение земельных участков.

Накануне, состоялось выездное совещание главы Свердловского района Мурата Осмонова в жилой массив "Келечек".

На совещании приняли участие жители жилого массива, где были подняты вопросы узаконения 149 земельных участков по улицам №15 и №39 и уточнение с Аламудунским районом границ земельных участков по улице Тирек.

В ходе обсуждения глава Свердловского района дал разъяснения по возникшим вопросам.