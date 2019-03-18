Дорогу сделали, тротуаров нет. Как передвигаться пешеходам?

Хотела бы поблагодарить за ремонт дорог, но иногда жалею, что ремонт по улице Токмакской (если проще, то продолжение Салиева от быстротока до Ауэзова) был отремонтирован. Просто кошмар. Тротуаров нет, пешеходных переходов нет. Дорога отличная, машины несутся. Дети и вообще все население ходят по дороге, переход дороги вообще затруднён. И самое ужасное, что одна сторона дороги относится к городу, другая к Лебединовке, и поэтому наверное никто ничего не хочет делать. Хотела бы попросить обратить внимание и решить вопрос тротуаров и пешеходов или лежачих полицейских. С письмами на сайт акимиатов в октябре 2018 обращались, но вопрос не до сих пор не решён.

Народную новость прислала Даша