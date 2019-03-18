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Без паники! Штормовое предупреждение Бишкека не касается

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- ВБ
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В ближайшие дни по Кыргызстану пройдут дожди, и, как обычно, на высокогорных участках возможен снег. Метеорологи прогнозируют незначительное снижение температуры в Бишкеке, в основном без осадков, ветер преимущественно западный 4-9 м/с.

А вот в Оше обещают дожди на ближайшие три дня.

В Чуйской области с 19 по 21 марта без осадков, ветер западный 4-9 м/с, минимальная температура днем - 13 градусов.

Холоднее будет в Кеминской области и урочище Байтик - там пройдет дождь.

А вот если кто-то собрался на выходные дни и на Нооруз в Ала-Арчинское ущелье, стоит всерьез задуматься. Там метеорологи обещают снег и температуру днем от 5 до 10 градусов.

Снег будет и на перевале Тео-Ашуу.

В Таласской области будет тепло и без осадков, в Джалал-Абадской - в отдаленных районах дождь 19 марта, 20 дожди на большей части, и 21, на Нооруз, дождь временами. Там же, в Джалал-Абадской области в Чичканском ущелье снег будет идти все три дня.

В Ошской области на большей части дожди, снег ожидается только в Алайской долине. В Баткенской области также дождь. К конце недели температура опустится до 9-14 градусов.

Иссык-Кульская область - местами дождь к концу недели, на перевале Чон-Ашуу и в урочище Кумтор завтра без осадков, а 20 и 21 обещают снег. В Нарынской области снег с 20 марта.

В Баткене, как и Джалал-Абаде, временами дождь. В Караколе дождь только 21 марта. В Нарыне небольшие осадки и временами дождь, а вот в Таласе, как и Бишкеке, дождя, судя по прогнозам, не будет вообще.


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URL: https://www.vb.kg/377271
Теги:
Джалал-Абадская область, Каракол, Нарын, Нооруз, Ош, погода, Талас, Бишкек, Кыргызстан, снег, прогноз погоды, Кумтор
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