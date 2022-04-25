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Врач Александр Мясников назвал снижение мужской потенции последствием храп

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- Наталья Крайнова
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил об опасных последствиях храпа.

Среди них специалист назвал повышение давления и сахара, а также снижение мужской потенции.

Доктор рассказал, что нарушением дыхания во время сна называется апноэ.

"Апноэ сна - это когда люди, обычно тучные, когда спят - храпят, у них мягкие ткани верхнего неба перекрывают на доли секунды вход в дыхательные пути. Дыхание останавливается, жуткий храп это пробивает, и человек спит дальше", - объяснил он.

По словам медика, нарушение дыхания во время вызывает повышение давления, сахара, а также снижение мужской потенции.

"Проблемы действительно есть, у таких людей может быть эректильная дисфункция", - подчеркнул врач.


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URL: https://www.vb.kg/417283
Теги:
здоровье
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