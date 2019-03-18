Женщины размозжили собутыльнице голову камнем

В Караколе задержаны две женщины подозреваемые в совершении убийства. Об этом VB.KG сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, 14 марта убитая 1988 года рождения распивала алкогольные напиткисо своим приятелем. Позже к ним присоединились две общие знакомые. Во время застолья между ними женщинами возникла ссора, которая переросла в драку.

- По показаниям задержанных, молодая женщина оскорбила нецензурными словами другую, более старшую подругу. Началась ссора, во время которой обидчицу ударили камнем по голове, - рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Тело убитой нашли на следующий день, 15 марта, на одной из улиц в Караколе. В этот же день были задержаны подозреваемые.

Подозреваемые, убитая, а также мужчина, который был с ними в этот день, не имеют постоянного места жительства и работы. Они зарабатывали на жизнь беря случайные заказы на "бирже".