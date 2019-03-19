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Школьники готовились к Ноорузу. Подробности убийства подростка в Нарыне

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемый в убийстве старшеклассника оказался президентом школьного парламента, активистом и подающим надежды учеником. Подробности трагедии в Нарынской области VB.KG рассказали в Министерстве образования.

В районном отделе образования Ак-Талинского района Нарынской области обоих подростков характеризуют только с положительной стороны. Оба учились на четверки и пятерки, активно участвовали в жизни школы и имели лидерские способности. Десятиклассник Эльдар – президент школьного парламента, активист и способный ученик. Мырза тоже прилежно учился, и через пару месяцев должен был успешно окончить школу, незадолго до смерти участвовал в районном проекте "Акталинцы в Белом доме".

О том, что между перспективными учениками разгорелся конфликт, никто из учителей не подозревал. Внешне все было прекрасно: оба участвовали в подготовке к празднику Нооруз, каждый из них выполнял свои задания и явной конкуренции между ними не было.

В вечер убийства, 16 марта, Мырза с одноклассниками собрались в одном из домов в селе Угут. Позже с ними созвонился Эльдар, они поругались по телефону и решили встретиться. Эльдар пришел с двумя одноклассниками. Что именно происходило дальше, точно неизвестно. Это предстоит выяснить следствию. По предварительным данным, в какой-то момент Эльдар достал кухонный нож и три раза ударил Мырзу под левую лопатку. Парня доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Медики не смогли его спасти.

Сейчас Эльдар задержан, по сведениям УВД Нарынской области, он дал признательные показания. В школу села Угут Ак-Талинского района направлена комиссия для проведения проверки и профилактической работы. Совместно с райгосадминистрацией было проведено родительское собрание.


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URL: https://www.vb.kg/377283
Теги:
Министерство образования, УВД, Нарынская область, убийство, школа, драка, Кыргызстан
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